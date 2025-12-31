 Aller au contenu principal
Les actions dans le domaine de l'espace s'envolent grâce à la commercialisation et aux investissements croissants
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les valeurs spatiales Rocket Lab

RKLB.O , Planet Labs PL.N , AST SpaceMobile ASTS.O et Globalstar GSAT.O bondissent entre ~97% et ~389% cette année

** Rocket Lab est le deuxième fournisseur privé de lancements de fusées au monde en 2025, juste derrière SpaceX d'Elon Musk

** Planet Labs a conclu un accord avec Google GOOGL.O d'Alphabet pour développer des satellites de centres de données d'IA à exploiter en orbite

** AST SpaceMobile a confirmé son intention de lancer 45 à 60 satellites supplémentaires d'ici la fin de 2026 afin d'établir une couverture commerciale continue pour des partenaires comme AT&T T.N et Verizon VZ.N .

** SpaceX devrait faire son entrée en bourse en 2026 , en levant plus de 25 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes cotations en bourse au monde

** Les centres de données dans l'espace pourraient facilement représenter un marché de 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Les fusées, les satellites, mais aussi la connectivité sont porteurs d'avenir" - Ivana Delevska, CIO chez Spear Invest

** L'ETF Procure Space UFO.O devrait clôturer l'année en hausse de 68 %, surpassant largement l'augmentation de 17 % de l'indice S&P 500 .SPX

Valeurs associées

ALPHABET-A
313,8500 USD NASDAQ +0,09%
AST SPCEMOBILE RG-A
74,6800 USD NASDAQ +4,49%
AT&T
24,820 USD NYSE +0,14%
GLOBALSTAR
61,7600 USD NASDAQ +2,95%
PLANET LABS RG-A
19,750 USD NYSE -0,63%
ROCKET LAB
70,4500 USD NASDAQ +0,47%
S&P 500 INDEX
6 896,24 Pts CBOE -0,14%
VERIZON COMM
40,730 USD NYSE +0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

