Les actions d'USA Rare Earth s'envolent à la suite de l'annonce d'un investissement de l'administration Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 62% dans les échanges avant bourse lundi après des rapports selon lesquels l'administration Trump prenait une participation de 10% dans le mineur dans le cadre d'un programme d'investissement en dette et en capital de 1,6 milliard de dollars.

L'accord et un investissement privé séparé d'un milliard de dollars seront dévoilés lundi et la société organisera une conférence téléphonique matinale avec les investisseurs pour discuter des conditions, a déclaré à Reuters une source informée des plans au cours du week-end.

Une participation de 10 % ferait de l'administration le premier actionnaire public de l'entreprise, selon les données compilées par LSEG.

USA Rare Earth développe une mine à Sierra Blanca, au Texas, avec Texas Mineral Resources TMRC.PK qui devrait ouvrir d'ici 2028. Elle possède une usine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être inaugurée dans le courant de l'année.

Cet accord est la dernière étape en date des efforts déployés par l'administration Trump pour renforcer sa présence dans le secteur des minéraux critiques , après les prises de participation de l'année dernière dans MP Materials MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals TMQ.TO .

Un haut fonctionnaire de Trump a déclaré le mois dernier que l'administration prévoyait d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain.

Les terres rares, un groupe de 17 éléments , ou les aimants qui en sont parfois issus, sont utilisés dans tous les domaines, des iPhones aux machines à laver en passant par les avions de chasse F-35, ainsi que dans les véhicules électriques, les équipements médicaux et les systèmes militaires.

Les actions des sociétés d'extraction de terres rares ont bondi en 2025, sous l'effet d'un resserrement de l'offre mondiale et d'une course mondiale à la sécurisation de cette ressource minérale essentielle pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Le récent pari de Trump d'acheter le Groenland, riche en ressources, a encore alimenté les gains cette année.

Les actions de USA Rare Earth étaient en hausse de 38,5 % avant la cloche, ce qui permet à l'entreprise de poursuivre sa progression de plus de 100 % depuis le début du mois de janvier.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals, Lithium Americas et MP Materials ont également progressé de 5 % à 12,4 %.