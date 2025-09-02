Les actions d'United Therapeutics atteignent un niveau record après une victoire en phase avancée pour un médicament contre les maladies pulmonaires

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Mariam Sunny

Les actions de United Therapeutics

UTHR.O ont bondi de 37 % pour atteindre un niveau record mardi après que son médicament Tyvaso a amélioré de manière significative la fonction pulmonaire chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire progressive dans une étude de stade avancé, ouvrant potentiellement une opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars.

Le médicament inhalé, connu sous le nom chimique de tréprostinil, est testé chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie irréversible caractérisée par des tissus pulmonaires rigides et cicatrisés, entraînant des difficultés respiratoires.

Dans l'étude menée auprès de 597 patients, le tréprostinil a amélioré de manière significative la capacité vitale forcée (FVC) - la quantité d'air qu'une personne peut expirer de force après une inspiration profonde - par rapport au placebo après 52 semaines, atteignant ainsi l'objectif principal de l'étude, a déclaré la société.

La CVF est un indicateur largement utilisé pour évaluer la progression de la maladie chez les patients atteints de FPI.

Tyvaso a également montré des avantages chez les patients recevant des antifibrotiques oraux standard, tels qu'Esbriet de Roche ROG.S et Ofev de Boehringer Ingelheim, ainsi que chez ceux ne recevant pas de traitement de fond, a déclaré la société.

"Nous notons que l'efficacité des nouvelles thérapies pour la FPI est relativement faible étant donné le mauvais pronostic de la maladie et les problèmes posés par le traitement standard actuel", a déclaré Joseph Thome, analyste chez TD Cowen, dans une note.

United Therapeutics prévoit de déposer une demande de mise sur le marché américain après avoir annoncé les résultats d'une autre étude de phase avancée au cours du premier semestre 2026. Elle prévoit également de rencontrer la FDA avant la fin de l'année pour discuter de l'accélération de l'examen du médicament pour la FPI.

Selon Ashwani Verma, analyste chez UBS, ces données augmentent considérablement la probabilité que Tyvaso soit approuvé et lancé dans le traitement de la FPI, sous réserve de la réussite de la deuxième étude de phase avancée.

M. Verma prévoit un chiffre d'affaires nominal d'environ 3 milliards de dollars pour le Tyvaso dans le traitement de la FPI.

Tyvaso a généré des ventes de 1,62 milliard de dollars en 2024.

Le médicament est déjà autorisé aux États-Unis pour traiter une autre maladie pulmonaire rare appelée hypertension artérielle pulmonaire.

Les actions de United Therapeutics ont augmenté de 37 % à 417,73 dollars.