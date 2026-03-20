Les actions d'Unilever augmentent suite à la confirmation des négociations avec McCormick pour l'acquisition de l'activité alimentaire

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20 mars - ** Les actions d'Unilever ULVR.L augmentent de 1,1 % à 4 626 pence

** La société confirme qu'elle a reçu une offre pour son activité alimentaire et qu'elle est en discussions avec McCormick & Company MKC.N .

** ULVR et MKC disent qu'il n'y a aucune certitude quant à la conclusion d'un accord

** Depuis le début de l'année, Unilever a baissé de ~5,9 % et McCormick de ~20,6 %