Les actions d'Unilever augmentent suite à la confirmation des négociations avec McCormick pour l'acquisition de l'activité alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mars - ** Les actions d'Unilever ULVR.L augmentent de 1,1 % à 4 626 pence
** La société confirme qu'elle a reçu une offre pour son activité alimentaire et qu'elle est en discussions avec McCormick & Company MKC.N .
** ULVR et MKC disent qu'il n'y a aucune certitude quant à la conclusion d'un accord
** Depuis le début de l'année, Unilever a baissé de ~5,9 % et McCormick de ~20,6 %
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