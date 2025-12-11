Les actions d'Oracle chutent, les prévisions sombres et l'augmentation des dépenses d'investissement ravivant les craintes d'une bulle de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte et les commentaires des analystes) par Kanchana Chakravarty

Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté de près de 11 % dans les échanges avant bourse jeudi, après que des prévisions à la baisse et des dépenses d'investissement plus élevées ont alimenté les inquiétudes quant au fait que ses investissements massifs dans l'IA prennent plus de temps que prévu pour porter leurs fruits.

Les dirigeants ont averti que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 devraient désormais être supérieures de 15 milliards de dollars aux 35 milliards de dollars estimés par la société en septembre lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

Les actions d'Oracle ont augmenté de près de 34 % cette année, car les méga-accords de cloud computing avec OpenAI et d'autres, ainsi que ses projets de construction de centres de données de cloud AI à grande échelle, ont contribué à stimuler le sentiment.

Cependant, les investisseurs sont devenus prudents, examinant de près les rapports de résultats des principales sociétés de cloud computing pour y déceler les signes d'une bulle de l'IA alimentée par des dépenses importantes, des valorisations élevées, des gains de productivité limités dans le monde réel et des investissements circulaires complexes.

"Nous avons des sentiments mitigés quant à l'ampleur des investissements dans les centres de données prévus par Oracle pour les années à venir", ont déclaré les analystes de Morningstar dans une note.

"Si l'enthousiasme pour l'IA diminue à long terme et que des clients clés comme OpenAI réduisent leur demande de calcul, il pourrait être difficile pour Oracle d'attirer des charges de travail pouvant se substituer à la formation et à l'inférence de modèles d'IA."

La mesure très surveillée de l'entreprise pour les futurs contrats de cloud a également manqué les estimations de Wall Street.

Oracle a fait état de 523 milliards de dollars de contrats futurs, en dessous des estimations des analystes de 526 milliards de dollars, selon les données de Visible Alpha.

Lors d'une conférence téléphonique, en réponse à la question de savoir comment Oracle financerait la construction des centres de données, le directeur général Clay Magouyrk a déclaré: "L'une d'entre elles est que les clients peuvent en fait apporter leurs propres puces, et dans ces modèles, Oracle n'a évidemment pas besoin d'engager des dépenses d'investissement initiales pour ce modèle."

La société a prévu une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre comprise entre 16 % et 18 %, ce qui est inférieur à l'estimation de 19,4 % (16,87 milliards de dollars), selon les données de LSEG.

"Ce sera une question de patience pour les investisseurs. Ce boom de l'IA ne sera pas un succès du jour au lendemain, et les dépenses à court terme sont une nécessité, mais cela mettra la pression sur les marges", a déclaré Farhan Badami, analyste de marché chez eToro.

Oracle se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 29,56, comparé à ses rivaux Microsoft MSFT.O à 27,24 et Amazon

AMZN.O à 29,06, selon les données compilées par LSEG.