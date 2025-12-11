Les actions d'Oracle chutent de 12 % en Europe après que les prévisions ont manqué les objectifs de Wall St

Les actions d'Oracle ORCL.N ont ouvert en baisse de près de 12% à Francfort, suivant les pertes américaines après l'heure de fermeture, après que la société a prévu des ventes et des bénéfices qui ont manqué les estimations des analystes .

Oracle a déclaré que les dépenses augmenteraient de 15 milliards de dollars par rapport aux estimations précédentes - un signe que les grandes dépenses d'investissement pour chasser les clients de l'informatique en nuage de l'IA ne se transforment pas en profit aussi rapidement que Wall Street l'avait prévu.

"Les résultats ont été mitigés, avec un carnet de commandes de 523 milliards de dollars légèrement supérieur... Malgré l'engagement de la direction à l'égard de sa notation de dette IG (de qualité investissement), les problèmes de financement de la dette AI n'ont pas été résolus", a écrit Jefferies dans une note, s'en tenant à sa notation d'achat.