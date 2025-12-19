Les actions d'Oracle augmentent ; un nouveau groupe d'investisseurs est prêt à prendre le contrôle des opérations américaines de TikTok

19 décembre - ** Les actions de la société de services cloud d'IA Oracle ORCL.N en hausse de 5,6 % à 190,22 $ en pré-commercialisation

** La société fait partie du groupe d'investisseurs qui prendra le contrôle des opérations américaines de TikTok après l'accord avec ByteDance

** Les investisseurs américains et internationaux détiendront environ 80,1 % de la nouvelle entreprise; ByteDance conservera 19,9 %

** Oracle, Silver Lake, MGX, basé à Abu Dhabi, figurent parmi les investisseurs de la nouvelle entreprise américaine; l'accord vise à éviter l'interdiction des États-Unis et à résoudre les problèmes de sécurité nationale

** Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués

** TikTok compte 170 millions d'utilisateurs américains; la cession fait suite à des années d'incertitude depuis la tentative d'interdiction de Trump en 2020

** L'action ORCL est en hausse de 8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture