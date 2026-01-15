 Aller au contenu principal
Les actions d'Ocular bondissent après l'annonce d'un intérêt renouvelé de Sanofi pour l'acquisition de la société
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de la société biopharmaceutique Ocular Therapeutix OCUL.O ont bondi de 14,2 % à 12,64 $

** Sanofi SASY.PA viserait l'acquisition d'OCUL, selon le journal français La Lettre

** Le fabricant de médicaments français avait initialement fait une offre d'achat d'Ocular pour 16 dollars par action l'été dernier, offre qui a été rejetée en septembre - RBC

** L'analyste de RBC Capital Markets, Lisa Walter, déclare que "Sanofi prépare actuellement une proposition améliorée"

** Pour Sanofi, il est nécessaire de remplacer les revenus du Dupixent qui est confronté à la LOE en 2031, et entrer dans le marché de 15 milliards de dollars des maladies néovasculaires et de l'œil diabétique pourrait aider, ajoute Walter

** À la dernière clôture, OCUL a augmenté de 36,2 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

OCULAR THERAPEUT
11,1100 USD NASDAQ +0,36%
SANOFI
81,5300 EUR Euronext Paris -1,24%
