Les actions d'Ionis montent en flèche après que les essais d'un médicament destiné à réduire les graisses dans le sang se sont révélés prometteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires d'analystes et de dirigeants d'entreprise tout au long de l'article) par Kamal Choudhury

Les actions d'Ionis Pharmaceuticals IONS.O ont bondi mardi après que son médicament a réduit de manière significative les niveaux d'un type de graisse dans le sang et le risque d'une maladie du pancréas dans deux études de stade avancé, ouvrant potentiellement la voie à une opportunité d'un milliard de dollars.

Les actions du fabricant de médicaments ont bondi d'environ 34 % pour atteindre 57,23 dollars.

Ionis a testé le médicament, l'olezarsen, dans deux essais avec près de 1 100 patient.e.s combiné.e.s qui souffraient d'hypertriglycéridémie sévère, caractérisée par des niveaux élevés d'une graisse appelée triglycérides dans le sang. Ce trouble augmente le risque de maladie cardiaque et de pancréatite, causée par l'inflammation et la cicatrisation du pancréas.

Le médicament a réduit les niveaux de triglycérides jusqu'à 72 % par rapport au placebo et a réduit les événements de pancréatite aiguë de 85 % après 12 mois - le premier traitement à atteindre une réduction statistiquement significative du risque chez les personnes ayant un taux de triglycérides très élevé.

Luca Issi, analyste chez RBC Capital Markets, a qualifié les résultats de "plus spectaculaires que prévu" et de "scénario catastrophe." La plupart des investisseurs pensaient que la réduction significative de la pancréatite aiguë était un "jeu de pile ou face", a-t-il déclaré.

Selon Jay Olson, analyste chez Oppenheimer, la réduction des triglycérides suffit à elle seule à obtenir l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et dans l'Union européenne, ajoutant que la réduction des lésions du pancréas rend le médicament encore plus intéressant.

Les analystes de Jefferies estiment les ventes annuelles maximales à environ 2,5 milliards de dollars.

Ionis prévoit de demander une autorisation élargie pour le médicament aux États-Unis d'ici la fin de l'année.

L 'olezarsen est déjà autorisé aux États-Unis sous le nom de Tryngolza pour traiter le syndrome de chylomicronémie familiale, une maladie génétique rare entraînant des taux de triglycérides extrêmement élevés.

Selon Ionis, plus de 3 millions de personnes aux États-Unis souffrent d'hypertriglycéridémie sévère et plus d'un million sont considérées comme à haut risque.

Les patient.e.s dépendent désormais des acides gras oméga-3 et des fibrates, des médicaments qui aident à décomposer les graisses, pour gérer leur maladie.