 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,81
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'International Paper chutent après une perte trimestrielle
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société d'emballage International Paper IP.N chutent d'environ 7 % à 41,30 $; les actions londoniennes cotées en bourse secondaire baissent de 12,9 % à 3 010 pence

** La société a enregistré une perte trimestrielle après avoir enregistré des charges de dépréciation d'un milliard de dollars sur son activité de fibres de cellulose cédée

** La perte nette du troisième trimestre s'élève à 1,10 milliard de dollars, soit 2,09 dollars par action, contre un bénéfice de 150 millions de dollars, soit 43 cents par action, un an plus tôt

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 6,22 milliards de dollars, contre 6,50 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 17,82 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTL PAPER
39,955 USD NYSE -9,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank