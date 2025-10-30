Les actions d'International Paper chutent après une perte trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société d'emballage International Paper IP.N chutent d'environ 7 % à 41,30 $; les actions londoniennes cotées en bourse secondaire baissent de 12,9 % à 3 010 pence

** La société a enregistré une perte trimestrielle après avoir enregistré des charges de dépréciation d'un milliard de dollars sur son activité de fibres de cellulose cédée

** La perte nette du troisième trimestre s'élève à 1,10 milliard de dollars, soit 2,09 dollars par action, contre un bénéfice de 150 millions de dollars, soit 43 cents par action, un an plus tôt

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 6,22 milliards de dollars, contre 6,50 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 17,82 % depuis le début de l'année