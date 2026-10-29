Les actions d'Intel chutent de 21 % suite à l'explosion d'une usine en Israël et à la morosité du marché des PC

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(Mise à jour du cours de l'action, ajout d'un graphique et de commentaires de la direction aux paragraphes 1, 4 et 22)

* Prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre comprises entre 15 et 16 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes (17,07 milliards de dollars)

* Intel indique que le ralentissement du marché des PC se poursuivra au moins jusqu'au premier semestre de l'année prochaine

* L'explosion de l'usine entraînera une perte de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires sur deux trimestres, selon le directeur financier

par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

L'action Intel a plongé de 21 % jeudi après que le fabricant de puces a annoncé qu'une explosion meurtrière survenue dans son usine en Israël entraînerait une perte de chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars sur deux trimestres, tandis que le ralentissement du marché des PC pourrait peser sur les ventes jusqu'au premier semestre de l'année prochaine.

Ces prévisions inférieures aux estimations interviennent alors que la hausse exponentielle des prix de la mémoire pèse sur les ventes. À moins que le titre ne se remette de ses pertes enregistrées après la clôture lors de la séance de vendredi, Intel perdrait plus de 80 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Ces perspectives moroses ont eu des répercussions sur l’ensemble du secteur des puces électroniques. Les actions cotées aux États-Unis de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , AMD

AMD.O , Micron MU.O , Qualcomm QCOM.O et Arm Holdings

ARM.O ont chuté de 1 % à 6 % en séance prolongée.

“Je suis déçu que nous n’ayons pas été en mesure de répondre à la forte demande de nos clients au cours de ce trimestre,” a déclaré Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. “Nous sommes confrontés à des défis à court terme, notamment des pénuries d’approvisionnement au niveau de la production, la crise sans précédent des mémoires et le ralentissement de la demande en PC qui en résulte.”

L’explosion survenue en octobre dans son usine de Kiryat Gat, en Israël, a fait deux morts et un blessé grave, selon les médias locaux. Le directeur financier, David Zinsner, a indiqué qu’Intel prévoyait de commencer à relancer la production sur ce site d’ici la fin de la semaine, après deux semaines d’arrêt.

Les prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestreont été revues à la baisse d’environ 300 millions de dollars et celles de la marge brute d’ environ 200 points de base, a précisé M. Zinsner lors d’un entretien avec Reuters. Il a ajouté que la société s’attendait à un impact similaire sur son chiffre d’affaires au premier trimestre.

Intel est en train de déterminer quelles plaquettes peuvent être récupérées pour être utilisées et vendues après l’explosion.

“Nous sommes encore en train d’évaluer l’ensemble des plaquettes pour déterminer celles qui sont utilisables et celles qui ne le sont pas; nous devrons donc voir si l’impact s’étend au-delà de cela,” a déclaré M. Zinsner.

L’usine de Kiryat Gat produit principalement des puces destinées aux centres de données en utilisant le procédé de fabrication en 10 nanomètres de l’entreprise.

“L’explosion à Kiryat Gat, l’un des principaux sites de production d’Intel, est regrettable et a réduit la capacité de production d’Intel,” a déclaré Hendi Susanto , gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds. “La question est de savoir si Intel pourra renforcer sa capacité de production assez rapidement pour rattraper ce retard.”

RALENTISSEMENT DES VENTES D’ORDINATEURS PERSONNELS

Avant la chute enregistrée jeudi après la clôture, l’action Intel avait plus que doublé cette année. Désormais, les investisseurs doivent mettre en balance les contraintes de production persistantes et la faiblesse de la demande de PC, d’une part, et la forte demande pour ses puces de serveurs d’IA ainsi que les efforts visant à relancer la croissance grâce à une expansion coûteuse de ses capacités de fonderie, d’autre part. M. Zinsner a déclaré qu’il s’attendait à ce que le ralentissement du marché des PC se poursuive tout au long du premier semestre de l’année prochaine.

La société s’attend à ce que le chiffre d’affaires lié aux PC recule dans la moyenne des 20 % au quatrième trimestre, a déclaré M. Zinsner lors de l’interview.

Le chiffre d’affaires de la division puces pour PC d’Intel a reculé de 5 % à 8,10 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations qui s’élevaient à 8,98 milliards de dollars. Les investisseurs guettaient des signes de stabilisation de la demande, malgré les prévisions de la société concernant un marché de l’informatique grand public atone au second semestre de cette année et jusqu’en 2027.

“L’informatique grand public reste un facteur important dans les résultats d’Intel; même si cette situation est probablement temporaire, elle aura tout de même un impact sur les résultats à court terme, et je pense que c’est là le principal problème,” a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy.

Ces résultats mettent également en lumière les projets de financement d’Intel. En août, l’entreprise a levé 23 milliards de dollars grâce à une augmentation de son capital, alors qu’elle cherche à rivaliser avec les leaders du secteur, tels que TSMC 2330.TW , dans la fabrication de puces en sous-traitance.

Intel prévoit un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit un montant inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 17,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 25 centimes par action, bien en deçà des estimations de 43 centimes.

PLANS DE REDRESSEMENT

Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, M. Zinsner a déclaré qu’Intel ne s’attendait pas à dégager un flux de trésorerie positif cette année, en raison des investissements consacrés à l’extension de ses capacités de production.

En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026 , les portant de 18 milliards à 20 milliards de dollars, et a indiqué que les dépenses de 2027 augmenteraient considérablement afin d’accroître ses capacités de production.

M. Tan dirige le redressement de l’entreprise depuis qu’elle a pris du retard sur Nvidia NVDA.O , dont les processeurs graphiques dominent le boom de l’IA. L’activité de fabrication sous contrat d’Intel , ou activité de fonderie, constitue un élément clé de sa stratégie de relance.

Au troisième trimestre clos le 26 septembre, le chiffre d’affaires a progressé de 21 % pour atteindre 16,51 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations de 16,50 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 52 cents par action, dépassant les estimations de 40 cents.