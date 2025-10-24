Les actions d'Intel bondissent grâce aux investissements et aux réductions de coûts qui catapultent les efforts de redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La demande de puces dépasse l'offre - Intel

*

Les analystes estiment que le redressement de l'entreprise est loin d'être terminé

*

Les actions ont augmenté de 9 %; elles ont gagné 90 % en 2025, surpassant Nvidia et AMD

(Des refontes tout au long de l'année) par Rashika Singh

Les actions d'Intel INTC.O> ont bondi de près de 9 % dans les échanges avant bourse vendredi, les investisseurs se ralliant aux mesures agressives de réduction des coûts du directeur général Lip-Bu Tan qui ont aidé le fabricant de puces à dépasser les estimations de bénéfices trimestriels et à retrouver la stabilité au milieu d'un flot de paris à enjeux élevés sur la croissance future.

Les résultats marquent un tournant pour Intel, qui a lutté pour rester pertinent face à une concurrence féroce et à des revers de fabrication.

Après une année 2024 difficile, marquée par sa première perte annuelle en près de quarante ans, l'entreprise mise désormais sur les investissements stratégiques et la discipline opérationnelle pour regagner la confiance des investisseurs.

STABILISER LE NAVIRE

Au cours du trimestre, Intel a également bénéficié du soutien d'investissements de plusieurs milliards de dollars de Nvidia NVDA.O et du japonais SoftBank ainsi que d'une participation du gouvernement américain , ce qui lui a permis de disposer d'un coussin financier pour relancer sa croissance.

Ces investissements, ainsi que les efforts de redressement de Tan, ont offert une bouée de sauvetage à l'action, qui a rebondi de plus de 90 % en 2025, surpassant les leaders des puces d'IA Nvidia et AMD AMD.O . Intel se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 71,51, contre 30,49 pour Nvidia et 40,14 pour AMD.

"Intel a franchi un cap et stabilise le navire", a déclaré Ben Bajarin, directeur général de Creative Strategies. "Il s'agit d'une bonne configuration pour 2026"

LE REDRESSEMENT EST LOIN D'ÊTRE TERMINÉ

Intel a déclaré que la demande pour ses puces dépassait l'offre, en particulier dans les centres de données où les opérateurs mettent à niveau les unités centrales de traitement (CPUs) pour prendre en charge les charges de travail de l'IA.

Cependant, le directeur financier Dave Zinsner a averti que les rendements de son processus de fabrication avancé 18A resteront inférieurs aux normes de l'industrie et n'atteindront pas de "niveaux acceptables" avant 2027.

Lip-Bu Tan a également vendu une participation majoritaire dans Altera et a modifié la stratégie d'Intel en matière de capital afin de s'appuyer davantage sur des engagements externes, à la suite des critiques formulées à l'encontre de l'approche très dépensière de son prédécesseur. Il a revu à la baisse les ambitions d'Intel en matière de fabrication et a supprimé plus de 20 % des effectifs.

"Nous comprenons le désir de crier victoire pour l'entreprise en difficulté, mais ce combat est loin d'être terminé; il vaut peut-être mieux parler d'un match nul pour l'instant", ont déclaré les analystes de Bernstein.