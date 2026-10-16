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Les actions d'Eutelsat poursuivent leur remontée après les restrictions du Starshield ukrainien
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de l'opérateur satellite européen Eutelsat ETL.PA ont de nouveau bondi vendredi, après avoir gagné un quart de leur valeur cette semaine, suite à l'annonce par l'Ukraine de restrictions de débit sur son système satellite militaire Starlink, baptisé « Starshield ».

À 08h09 GMT, l'action Eutelsat progressait de 15 %, portant ses gains hebdomadaires à 25 %. SES SESFd.PA , un autre opérateur de satellites européen coté à Paris, a également enregistré une hausse de 6,1 %.

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