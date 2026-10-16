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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:56

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Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O a dévoilé jeudi soir un Roadster redesigné, équipé de propulseurs semblables à ceux d'une fusée, et a annoncé que la production de ce véhicule débuterait en 2028, plus d'une décennie après avoir présenté pour la première fois une version nouvelle génération de cette voiture de sport électrique. L'action Tesla bondit de 4% en avant-Bourse.

* 3M MMM.N - Le conglomérat américain prévoit de contester, devant un tribunal vendredi, l'existence d'un vice de procédure dans une plainte déposée par l'Australie concernant sa mousse anti-incendie, accusée de "nuisance publique" en lien avec les polluants dits "éternels".

* GENERAL MOTORS GM.N doit publier ses résultats financiers avant l'ouverture de Wall Street.

* TRAVELERS TRV.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de New York, les analystes tablant sur une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice.

* J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT.O chute de plus de 20% dans les transactions hors séance après avoir raté son objectif de bénéfice au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts liés au transport, au carburant et aux assurances.

* VISTRA CORP VST.N - CIBC entame le suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 201 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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S&P 500 INDEX
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TESLA
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TRAVELERS COS
383,920 USD NYSE +1,59%
VISTRA
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1 commentaire

  • 11:11

    Avec tout ce qui se passe entre l'UE et les USA, je ne comprends pas comment on peut encore acheter une tesla ou tout made in USA.

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