Les actions d'Esso France grimpent alors que North Atlantic finalise l'achat de la participation d'ExxonMobil
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 10:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la filiale française d'ExxonMobil XOM.N , Esso ESSF.PA , ont bondi de 18% après que North Atlantic a annoncé le prix final de l'acquisition envisagée de la participation d'ExxonMobil dans le groupe

** Mardi, North Atlantic a annoncé le prix d'achat final pour l'acquisition de la participation d'ExxonMobil dans Esso, à 26,19 euros (30,54 $) par action

** Le prix que North Atlantic paierait aux actionnaires minoritaires d'Esso dans le cadre de l'offre publique d'achat serait de 28,93 euros par action

** La transaction devrait être finalisée le 28 novembre de cette année, a déclaré North Atlantic

** L'action est en passe de connaître sa meilleure journée depuis le 21 mars, si les gains se maintiennent

(1 $ = 0,8575 euro)

