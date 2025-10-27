information fournie par Reuters • 27/10/2025 à 13:02

Les actions d'Essential Utilities en hausse après le rachat de la société par American Water dans le cadre d'une opération entièrement boursière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions d'Essential Utilities

WTRG.N en hausse de 1,9% à environ 42 dollars dans les échanges de pré-marché

** Les actions d'American Water Works AWK.N en baisse de 1,2%

** American Water Works AWK.N achètera WTRG dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 12 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** Les actionnaires d'AWK détiendront 69% et ceux de WTRG 31% de la société combinée

** La société combinée sera évaluée à environ 63 milliards de dollars, dette comprise

** Depuis le début de l'année, WTRG a progressé de 13,5 % et AWK de 13,7 %