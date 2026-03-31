Les actions d'Equinix augmentent après que Truist a initié la couverture avec une note d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la société d'infrastructure numérique Equinix EQIX.O augmentent de 1,72 % à 980,66 $

** Truist Securities prend en charge la couverture d'EQIX avec une note d'achat et fixe l'objectif de cours à 1 127 $

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 16,9% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime que l'échelle mondiale et la plateforme d'EQIX lui confèrent un avantage concurrentiel et un fossé inégalés

** 25 des 32 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et sept comme un "maintien"; leur objectif de cours médian est de 1 046 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 28 % depuis le début de l'année