Les actions d'EPAM chutent en raison de prévisions prudentes

19 février - ** Les actions du fournisseur de logiciels EPAM

EPAM.N chutent de 16,4 % à 140,2 $ avant le marché

** EPAM prévoit un chiffre d'affaires de 1,38 à 1,40 milliard de dollars pour le premier trimestre, dont le point médian est conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les analystes de Jefferies déclarent que "les prévisions de revenus pour 2026 de +3-6% d'une année sur l'autre (en monnaie constante) reflètent probablement un certain conservatisme, mais seront aussi probablement considérées avec une certaine déception étant donné que la croissance organique en monnaie constante en 2025 était de 5% d'une année sur l'autre"

** Sur une base ajustée, EPAM s'attend à un bénéfice par action compris entre 2,70 et 2,78 dollars, ce qui est également conforme aux estimations

** Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes (1,39 milliard de dollars) et un bénéfice par action ajusté de 3,26 dollars, également supérieur aux estimations

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 18 % cette année