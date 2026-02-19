Les actions d'EPAM chutent en raison de la déception suscitée par des perspectives trimestrielles prudentes

EPAM Systems EPAM.N a annoncé des résultats pour le premier trimestre conformes aux estimations jeudi, mais ses perspectives prudentes ont déçu les investisseurs, faisant chuter les actions de la société de plus de 16% dans les échanges de pré-marché.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que "les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de +3-6% en glissement annuel (en monnaie constante) reflètent probablement un certain conservatisme, mais seront également considérées avec une certaine déception étant donné que la croissance organique en monnaie constante en 2025 était de 5% en glissement annuel"

EPAM fournit une large gamme de services informatiques, notamment le conseil, la transformation du cloud et de l'IA et l'ingénierie logicielle.

Malgré une incertitude économique plus large, les entreprises ont continué à dépenser dans le développement de logiciels et les projets de transformation axés sur l'IA, afin de rattraper leur retard dans la course à l'IA.

EPAM prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,38 milliard et 1,40 milliard de dollars, dont le point médian est conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, EPAM prévoit un bénéfice par action compris entre 2,70 et 2,78 dollars, ce qui correspond également aux estimations.

Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes (1,39 milliard de dollars) et un bénéfice par action ajusté de 3,26 dollars, également supérieur aux estimations.