Les actions d'Embraer s'envolent grâce à un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre et à la révision à la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours boursiers, les détails de la conférence téléphonique sur les résultats et les commentaires d'un analyste) par Isabel Teles

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a annoncé un chiffre d'affaires record de 11,34 milliards de reais (2,23 milliards de dollars) au deuxième trimestre, lundi, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une performance globalement solide qui a entraîné une hausse de 7 % de son cours de bourse.

Le bénéfice net du troisième constructeur aéronautique mondial a progressé de 25 % en glissement annuel pour s'établir à 1,11 milliard de reais, tandis que l'Ebitda a augmenté de 30 % pour atteindre 1,81 milliard de reais.

Les analystes de la Banque Scotia ont déclaré que les performances opérationnelles d’Embraer étaient solides et généralisées, les ventes étant de plus en plus orientées vers les segments d’activité à plus forte marge de la société. Embraer a indiqué que sa division Défense et Sécurité continuait d’afficher des résultats exceptionnels, avec un chiffre d’affaires en hausse de 22 % par rapport à l’année précédente, porté par la progression des ventes de l’avion de transport KC-390 Millennium . La société a livré 65 avions au deuxième trimestre, dont 45 jets d’affaires et 20 avions commerciaux, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

“Nous prévoyons qu’en 2027, nous enregistrerons de bien meilleurs résultats en termes de stabilisation de la production, ce qui nous permettra d’améliorer la productivité et l’efficacité de nos chaînes de production,” a déclaré le directeur général Francisco Gomes Neto lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Dans le domaine de l’aviation commerciale, Embraer prévoit d’étendre sa capacité de production à 110 à 120 appareils par an d’ici 2030, a ajouté un autre dirigeant.

Embraer explore des opportunités en Inde et aux États-Unis qui pourraient permettre la mise en place de lignes d’assemblage supplémentaires du KC-390 Millennium en dehors du Brésil, ce qui pourrait accroître la capacité de production en fonction du volume des futures commandes, ont indiqué des dirigeants.

Les actions de la société ont surperformé l’indice de référence brésilien Bovespa .BVSP , grimpant d’environ 7 %, tandis que l’ensemble du marché reculait de 0,7 %. Depuis le début de l’année, le titre affiche une hausse de 11,1 %.

Embraer a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026 à 400 millions de dollars ou plus, contre une fourchette précédente de 200 millions de dollars ou plus. La société table désormais sur une marge d’exploitation ajustée comprise entre 10,0 % et 10,6 % cette année, contre une prévision antérieure de 8,7 % à 9,3 %.

Les livraisons d’avions et le chiffre d’affaires consolidé sont restés inchangés.

(1 dollar = 5,0854 reais)