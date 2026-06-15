 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'Elicio s'effondrent après l'échec d'un traitement contre le cancer du pancréas à l'étape intermédiaire d'un essai clinique
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'Elicio Therapeutics ELTX.O a chuté d'environ 73% en début de séance lundi après que le traitement contre le cancer du pancréas mis au point par cette société de biotechnologie s'est révélé incapable de prolonger de manière significative la durée de survie sans récidive des patients, manquant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire.

Cette évolution marque un revers grave pour la société, qui avait annoncé le mois dernier disposer d'une trésorerie d'environ 15 millions de dollars pour soutenir ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2026. Elicio a déclaré qu'elle évaluait actuellement plusieurs opportunités de financement stratégique et de partenariat.

Le traitement expérimental, ELI-002 7P, utilise une technologie qui administre le traitement directement dans les ganglions lymphatiques afin de stimuler les réponses immunitaires contre le cancer.

L'étude a recruté 144 patients atteints d'un cancer du pancréas lié à des mutations du gène KRAS, qui avaient subi une intervention chirurgicale et un traitement standard et ne présentaient aucune trace de la maladie à l'examen radiologique au moment de leur inclusion, a précisé la société.

Les analystes de Jones Trading ont déclaré que les résultats étaient en deçà de leurs attentes.

Elicio a indiqué qu'environ 19% des patients ayant reçu le traitement présentaient des niveaux plus élevés de maladie résiduelle, augmentant ainsi le risque de récidive, contre environ 10% dans le groupe témoin, un déséquilibre qui, selon la société, a pesé sur les résultats.

Dans un sous-groupe de patients ayant bénéficié d'une ablation chirurgicale complète du cancer, représentant environ 84% de la population étudiée, le traitement a permis d'atteindre une survie médiane sans récidive de 23,8 mois contre 12,8 mois pour le groupe témoin, qui n'a reçu que le traitement standard, a déclaré Elicio.

Le traitement a également présenté un profil de sécurité favorable, sans arrêt du traitement lié à celui-ci et avec moins d'effets indésirables que dans le groupe témoin, ce qui soutient son utilisation potentielle à long terme et des approches combinées, a déclaré Elicio.

La société a déclaré que ces données guideraient sa stratégie de développement en phase avancée, en se concentrant sur les patients présentant une maladie résiduelle plus faible et en évaluant des posologies supplémentaires.

"Nous avons identifié les patients qui en bénéficient le plus, validé la biologie et démontré un profil de sécurité favorable qui soutient une posologie prolongée en phase 3", a déclaré le directeur général Robert Connelly.

L'action était en baisse à 4,08 dollars.

Valeurs associées

ELICIO THERAPTCS
4,0599 USD NASDAQ -72,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants rassemblés pour réclamer la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action, à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Royaume-Uni: la justice valide en appel l'interdiction du groupe Palestine Action
    information fournie par AFP 15.06.2026 15:52 

    La justice britannique a validé lundi en appel l'interdiction du groupe Palestine Action, dont le classement comme organisation terroriste par le gouvernement en juillet 2025 a conduit la police à arrêter plus de 3.000 de ses soutiens. La décision du ministère ... Lire la suite

  • Selon une étude, le patrimoine net médian des 65-74 ans atteint 185.300 euros à l'échelle européenne. (Wir_sind_klein / Pixabay)
    De 36.000 à 1,2 million d'euros de patrimoine : l'écart colossal entre les retraités européens
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.06.2026 15:46 

    Le patrimoine des retraités varie fortement d'un pays européen à l'autre, selon un baromètre de la Banque centrale européenne. Avec 232.100 euros de patrimoine net médian, la France se classe au cinquième rang loin derrière le Luxembourg. Combien de patrimoine ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 15:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Nvidia prépare une émission obligataire de 20 milliards de dollars
    information fournie par Zonebourse 15.06.2026 15:11 

    Nvidia envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars sur le marché obligataire américain à travers plusieurs échéances. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par d'importants mouvements de financement chez les grands acteurs de l'intelligence ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,88 -7,01%
CAC 40
8 408,14 +0,69%
TOTALENERGIES
71,92 -5,84%
HAFFNER ENERGY
0,305 +10,71%
SOCIETE GENERALE
76,65 +4,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank