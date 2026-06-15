Les actions d'Elicio s'effondrent après l'échec d'un traitement contre le cancer du pancréas à l'étape intermédiaire d'un essai clinique

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L'action d'Elicio Therapeutics ELTX.O a chuté d'environ 73% en début de séance lundi après que le traitement contre le cancer du pancréas mis au point par cette société de biotechnologie s'est révélé incapable de prolonger de manière significative la durée de survie sans récidive des patients, manquant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire.

Cette évolution marque un revers grave pour la société, qui avait annoncé le mois dernier disposer d'une trésorerie d'environ 15 millions de dollars pour soutenir ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2026. Elicio a déclaré qu'elle évaluait actuellement plusieurs opportunités de financement stratégique et de partenariat.

Le traitement expérimental, ELI-002 7P, utilise une technologie qui administre le traitement directement dans les ganglions lymphatiques afin de stimuler les réponses immunitaires contre le cancer.

L'étude a recruté 144 patients atteints d'un cancer du pancréas lié à des mutations du gène KRAS, qui avaient subi une intervention chirurgicale et un traitement standard et ne présentaient aucune trace de la maladie à l'examen radiologique au moment de leur inclusion, a précisé la société.

Les analystes de Jones Trading ont déclaré que les résultats étaient en deçà de leurs attentes.

Elicio a indiqué qu'environ 19% des patients ayant reçu le traitement présentaient des niveaux plus élevés de maladie résiduelle, augmentant ainsi le risque de récidive, contre environ 10% dans le groupe témoin, un déséquilibre qui, selon la société, a pesé sur les résultats.

Dans un sous-groupe de patients ayant bénéficié d'une ablation chirurgicale complète du cancer, représentant environ 84% de la population étudiée, le traitement a permis d'atteindre une survie médiane sans récidive de 23,8 mois contre 12,8 mois pour le groupe témoin, qui n'a reçu que le traitement standard, a déclaré Elicio.

Le traitement a également présenté un profil de sécurité favorable, sans arrêt du traitement lié à celui-ci et avec moins d'effets indésirables que dans le groupe témoin, ce qui soutient son utilisation potentielle à long terme et des approches combinées, a déclaré Elicio.

La société a déclaré que ces données guideraient sa stratégie de développement en phase avancée, en se concentrant sur les patients présentant une maladie résiduelle plus faible et en évaluant des posologies supplémentaires.

"Nous avons identifié les patients qui en bénéficient le plus, validé la biologie et démontré un profil de sécurité favorable qui soutient une posologie prolongée en phase 3", a déclaré le directeur général Robert Connelly.

L'action était en baisse à 4,08 dollars.