Les actions d'Elf Beauty chutent, les coûts tarifaires compromettent les perspectives de bénéfices

7 août - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N chutent de ~11% à 98,54 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a déclaré mercredi qu'elle s'attend à une marge bénéficiaire de base plus faible pour le premier semestre de l'exercice 2026 en raison de coûts tarifaires plus élevés, ce qui assombrit les gains d'un premier trimestre optimiste.

** J.P.Morgan réduit le PT de 2 $ à 130 $; maintien de la position à "surpondérer"

** La société de courtage s'attend à ce qu'ELF maintienne une forte demande en continuant d'attirer des consommateurs de tous les groupes de revenus et d'âge, avec des gains de parts de marché soutenus par l'innovation et les achats répétés

** Malgré les risques tarifaires liés à l'approvisionnement de 75 % des produits en Chine, nous voyons un potentiel de croissance pour ELF qui atténue les vents contraires, bénéficie de comparaisons plus faciles et exploite la croissance de l'espace blanc - JPM

** Le chiffre d'affaires trimestriel d'Elf de 353,7 millions de dollars a battu les estimations de 350,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En moyenne, ELF est noté "Acheter"; le PT médian est de 135 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, l'action était en baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année