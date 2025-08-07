 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,19
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Elf Beauty chutent, les coûts tarifaires compromettent les perspectives de bénéfices
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 10:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N chutent de ~11% à 98,54 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a déclaré mercredi qu'elle s'attend à une marge bénéficiaire de base plus faible pour le premier semestre de l'exercice 2026 en raison de coûts tarifaires plus élevés, ce qui assombrit les gains d'un premier trimestre optimiste.

** J.P.Morgan réduit le PT de 2 $ à 130 $; maintien de la position à "surpondérer"

** La société de courtage s'attend à ce qu'ELF maintienne une forte demande en continuant d'attirer des consommateurs de tous les groupes de revenus et d'âge, avec des gains de parts de marché soutenus par l'innovation et les achats répétés

** Malgré les risques tarifaires liés à l'approvisionnement de 75 % des produits en Chine, nous voyons un potentiel de croissance pour ELF qui atténue les vents contraires, bénéficie de comparaisons plus faciles et exploite la croissance de l'espace blanc - JPM

** Le chiffre d'affaires trimestriel d'Elf de 353,7 millions de dollars a battu les estimations de 350,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En moyenne, ELF est noté "Acheter"; le PT médian est de 135 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, l'action était en baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELF BEAUTY
110,500 USD NYSE +0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank