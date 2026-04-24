Les actions d'Electrolux chutent de 24% en raison du ralentissement américain et d'une émission de droits de souscription de 1 milliard de dollars

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* Electrolux enregistre une perte inattendue au premier trimestre en raison de la chute de ses ventes aux États-Unis

* Le cours de l'action chute de 24%

* La société prévoit une augmentation de capital de 1 milliard de dollars et un partenariat avec Midea en Amérique du Nord

* Les analystes préviennent que l'émission de droits pourrait peser sur le cours de l'action à court terme, mais y voient des avantages à long terme

(Ajout de commentaires prospectifs du directeur général, mise à jour sur l'action et les étapes clés) par Greta Rosen Fondahn

Les actions d'Electrolux

ELUXb.ST ont plongé de 24% vendredi, la faiblesse de la demande américaine ayant pesé sur ses résultats du premier trimestre, quelques heures après l'annonce d'une émission de droits de souscription d'un milliard de dollars et d'un partenariat en Amérique du Nord avec son concurrent chinois Midea 000333.SZ .

Le fabricant d'appareils électroménagers, qui a connu des difficultés face à la faiblesse de la demande et à la concurrence sur les prix, s'est engagé dans une restructuration et s'est recentré sur des catégories plus haut de gamme pour tenter d'améliorer sa rentabilité. Son partenariat avec Midea et les mesures distinctes annoncées jeudi soir entraîneraient la suppression de 3 000 emplois, a-t-il indiqué.

La société suédoise a imputé cette situation à la chute de la demande américaine ainsi qu'à la hausse des coûts liés aux droits de douane américains, alors qu'elle a enregistré une perte d'exploitation de 266 millions de couronnes suédoises (29 millions de dollars) pour la période janvier-mars, contre un bénéfice de 452 millions un an plus tôt. Les analystes avaient prévu un bénéfice de 280 millions de couronnes.

Son action, qui avait déjà perdu 5% cette année, a chuté de 24%, atteignant son plus bas niveau en 17 ans.

Electrolux, dont les marques comprennent également Frigidaire et AEG, a déclaré que ses ventes en Amérique du Nord, qui représentent un tiers du chiffre d'affaires du groupe mais où celui-ci connaît des difficultés depuis des années, ont reculé de 12% en termes organiques, entraînant une baisse de 0,5% de son chiffre d'affaires mondial au premier trimestre.

Le concurrent de Whirlpool WHR.N a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année sur le marché nord-américain, passant de "neutre à négatif" à "négatif", en raison de la faiblesse de la demande américaine.

MESURES DE RESTRUCTURATION

Après la clôture du marché jeudi, Electrolux a annoncé des plans visant à coopérer avec Midea dans la fabrication de produits de réfrigération et de lavage, ainsi qu'une émission de droits de 9 milliards de couronnes suédoises destinée à financer ce partenariat et d'autres mesures de restructuration.

Le directeur général Yannick Fierling a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique jeudi que ces initiatives changeraient l'avenir d'Electrolux en accélérant la croissance en Amérique du Nord, en améliorant l'efficacité à l'échelle du groupe et en renforçant son bilan.

Il a déclaré vendredi à Reuters que la société étudiait comment elle pourrait accroître davantage le potentiel de son alliance avec Midea, mais a qualifié celle-ci de "partenariat pur et simple".

Les analystes de Citi ont indiqué que le montant de l'émission de droits représentait plus de la moitié de la valeur boursière d'Electrolux et pourrait peser sur les actions de la société à court terme.

Johan Eliason, analyste chez SB1 Markets, a également déclaré que l'émission de droits pèserait sur les actions à court terme, tout comme un trimestre moins bon que prévu en Amérique du Nord.

"Mais je pense sincèrement qu’à long terme, ce partenariat sera bénéfique", a déclaré Johan Eliason à propos du partenariat avec Midea.

($1 = 9,2584 couronnes suédoises)