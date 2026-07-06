Les actions d'EasyJet révèlent le risque d'accord alors que le rachat de 7,3 milliards de dollars avance

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* Les actions d'EasyJet progressent de 10 %, mais restent en dessous du prix de l'offre

* Castlelake doit officialiser son offre avant le 3 août, sous peine de devoir renoncer

* Les analystes soulignent les obstacles liés à la structure de l'actionnariat et à l'approbation des actionnaires

* Un investisseur estime que le niveau des cours indique que le marché anticipe l'échec de l'opération

(Ajout d’un commentaire d’un investisseur aux paragraphes 4 et 5, d’informations contextuelles sur les opérateurs d’easyJet et d’une mise à jour de l’évolution du cours de l’action) par Prerna Bedi, Joanna Plucinska et Alessandro Parodi

L'action d'easyJet EZJ.L a atteint lundi son plus haut niveau depuis quatre ans après que la compagnie aérienne low-cost britannique a donné son accord de principe à un rachat de 5,5 milliards de livres sterling (7,34 milliards de dollars) par l'investisseur américain Castlelake, même si la prudence face aux obstacles réglementaires a limité les gains du marché.

EasyJet a déclaré dimanche qu’elle était ouverte à l’offre améliorée de Castlelake, à 6,90 livres sterling par action, ce qui représente une forte hausse par rapport à l’offre initiale de 5,60 livres sterling proposée par la société américaine, laissant entendre que les négociations laborieuses pourraient enfin aboutir à la privatisation de la compagnie aérienne cotée à Londres.

Toutefois, reflétant un certain scepticisme des investisseurs quant à cette opération, le cours de l’action s’est stabilisé à 6,14 £, en hausse de plus de 9 % mais toujours bien en deçà du prix de l’offre, l’attention se portant sur les règles européennes en matière de propriété qui exigent que les compagnies aériennes opérant dans l’Union soient détenues majoritairement par des entités de l’UE.

"C’est une situation difficile", a déclaré Nick Longhurst, gestionnaire de portefeuille pour l’Europe chez l’investisseur Marathon Asset Management, ajoutant que même si le conseil d’administration avait pris en compte les exigences de l’UE, des questions subsistaient quant au financement et au contrôle.

"Il s’agit d’une compagnie aérienne qui opère à la fois selon les règles britanniques et européennes et qui doit donc être détenue majoritairement et contrôlée par des entités ou des particuliers de l’UE, ce qui n’est pas le cas de l’acquéreur Castlelake."

Cette opération met en évidence la manière dont une série de crises en Europe, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la pandémie de COVID-19 et la guerre en Iran cette année, a mis à mal les compagnies aériennes, plaçant certaines d’entre elles dans le collimateur des investisseurs en vue d’un rachat.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont peiné à supporter le poids de la flambée des prix du kérosène, tout en faisant face à des pertes liées au conflit. Les analystes s’attendent à une multiplication des regroupements et des faillites en raison de l’incertitude géopolitique.

Dans un premier temps, easyJet avait qualifié les propositions de Castlelake de "très opportunistes" compte tenu du contexte mondial général. Le titre a toutefois progressé de plus de 50 % depuis que l’intérêt de Castlelake a été rendu public fin mai.

L'OPÉRATION DEVRA TENIR COMPTE DES RÈGLES "COMPLEXES" DE L'UE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

L’offre rendue publique dimanche par easyJet était la cinquième proposition de Castlelake concernant la compagnie aérienne, et représentait une prime de près de 24 % par rapport au cours de clôture d’easyJet vendredi. Elle est proche du prix de 7 £ que certains investisseurs auraient, selon certaines sources, exigé après le rejet des quatre propositions précédentes de Castlelake .

L’analyste aérien John Strickland a déclaré que le cours de l’action reflétait les défis auxquels toutes les compagnies aériennes sont confrontées, à savoir "la hausse des prix du carburant et l’incertitude dans le contexte de la guerre en Iran".

Il n’a pas relevé de problèmes liés au droit de la concurrence, mais a attiré l’attention sur les règles de l’Union européenne en matière de propriété, qui exigent que les compagnies aériennes opérant dans l’Union soient détenues majoritairement et contrôlées par des ressortissants de l’UE.

"Les questions de propriété et de contrôle au sein de l’UE sont complexes, et on ne sait pas encore très bien comment cela sera géré", a-t-il déclaré.

Un actionnaire ayant souhaité rester anonyme a noté que les niveaux actuels du cours de l’action indiquaient que le marché évaluait à plus de 30 % la probabilité que l’opération échoue.

Les analystes de JPMorgan ont également exprimé des inquiétudes quant à la manière dont Castlelake, un fonds d'investissement spécialisé dans l’aviation, et easyJet pourraient se conformer aux règles de l’UE en matière de propriété et s’accorder sur une structure, d’autant plus que la position du fondateur et actionnaire principal, Stelios Haji-Ioannou, reste floue.

EasyJet a déclaré dimanche que Castlelake s’était engagé à "tout mettre en œuvre" pour obtenir les autorisations réglementaires. Haji-Ioannou a refusé de commenter cette information lundi.

CASTLELAKE VA-T-IL CONDUIRE EASYJET VERS DES CIEUX PLUS SERENES?

JPMorgan a également précisé que l’approbation des actionnaires n’était pas garantie, la possibilité d’une contre-offre restant ouverte, tout comme celle que d’autres transporteurs cherchent à acquérir des parts d’easyJet.

"Bien qu’il s’agisse d’une prime respectable par rapport aux performances boursières médiocres de ces dernières années, cela représente tout de même une forte décote par rapport au cours de l’action de la fin des années 2010", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

"(C’), c’est le signe que easyJet a cruellement besoin que quelqu’un prenne les commandes et trace une trajectoire de vol plus fructueuse."

EasyJet dessert 38 pays européens, avec une flotte de 355 appareils assurant plus de 1 200 liaisons. La compagnie peine à se redresser depuis la pandémie de COVID-19, même si son activité de voyages à forfait et l’efficacité de sa flotte d’Airbus constituent des points positifs.

Castlelake doit formaliser son offre avant le 3 août, sous peine de devoir renoncer à celle-ci conformément aux règles britanniques en matière de rachat d’entreprises. L’opération potentielle de privatisation comprend également une option de prise de participation partielle.

L’analyste aéronautique James Halstead a déclaré que l’offre semblait refléter un "prix équitable", à condition qu’EasyJet atteigne ses objectifs de bénéfices à moyen terme. Castlelake pourrait aider l’entreprise à améliorer ses performances.

"Rien n’est certain, mais je pense qu’il y a de fortes chances que l’opération se concrétise", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7496£)