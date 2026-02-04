Les actions d'Arm Holdings chutent alors que les ventes de licences ne sont pas à la hauteur des estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte suite au mouvement du titre) par Juby Babu et Max A. Cherney

Les actions d'Arm Holdings O9Ty.F ARM.O ont chuté mercredi, car ses revenus de licence ont légèrement manqué les estimations de Wall Street, malgré les efforts de la société pour stimuler le segment avec de nouvelles offres de technologie de puce.

Les actions ont baissé de 6 % en après-Bourse après la publication des résultats d'Arm. La société a également prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la demande pour ses puces à haute efficacité énergétique utilisées dans les applications d'intelligence artificielle, des centres de données aux smartphones.

Les puces conçues par Arm sont appréciées pour leur efficacité énergétique, un avantage essentiel pour les opérateurs de centres de données qui cherchent à gérer la flambée des coûts énergétiques et la chaleur générée par l'exécution de modèles d'intelligence artificielle massifs.

Pour le troisième trimestre fiscal d'Arm, les revenus de licence, qui comprennent les frais initiaux pour l'accès à sa technologie, se sont élevés à 505 millions de dollars, soit un peu moins que les estimations de 519,9 millions de dollars, selon FactSet. Ces résultats ont été obtenus alors même qu'Arm pousse ses clients à adopter la dernière version de sa technologie de puce, qui s'accompagne de coûts de licence plus élevés.

La société prévoyait un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,44 milliard de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les grandes entreprises technologiques, dont Nvidia NVDA.O avec son processeur central Grace, ont adopté l'architecture d'Arm pour les puces de serveur axées sur l'IA, validant ainsi son rôle dans l'écosystème de l'IA.

Les agents d'IA, qui sont des logiciels capables d'effectuer certaines tâches en ligne et sur PC, continueront à bénéficier des ventes d'Arm dans un avenir prévisible.

"C'est bien au-delà de toute fin en vue", a déclaré Rene Haas, directeur général d'Arm, lors d'une interview accordée à Reuters.

Les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont découvert que les puces basées sur les conceptions d'Arm sont nécessaires pour gérer les grandes quantités de données circulant entre les unités de traitement graphique de Nvidia et d'autres processeurs d'intelligence artificielle.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,24 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 1,22 milliard de dollars.

Les revenus provenant des redevances, qu'Arm perçoit sur chaque puce livrée en utilisant sa technologie, ont augmenté de 27 % pour atteindre 737 millions de dollars au troisième trimestre, au-dessus des estimations de 707,9 millions de dollars, selon les données de FactSet.