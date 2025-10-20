Les actions d'Arm Holdings augmentent après l'élargissement du programme de licences d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions cotées en bourse d'Arm Holdings

ARM.O augmentent de 3 % à 170,80 $ après que le fabricant de puces ait annoncé qu'il étendait son programme de licence Flexible Access pour couvrir sa plateforme d'IA périphérique Armv9

** ARM est en passe d'enregistrer sa plus forte progression quotidienne en pourcentage en une semaine.

** Le programme vise à attirer les startups et les fabricants d'appareils qui développent l'IA sur l'appareil en abaissant les barrières d'entrée et en accélérant les cycles de conception.

** ARM se développe pour renforcer sa position sur le marché en plein essor de l'IA périphérique, où elle est confrontée à une concurrence croissante de la part de rivaux tels que Nvidia

NVDA.O , Intel INTC.O , ainsi que de nouveaux acteurs

** Parmi les 36 analystes qui couvrent ARM, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $155

** ARM est en hausse de 39 % depuis le début de l'année, contre 18,9 % pour l'indice composite du NASDAQ .IXIC .