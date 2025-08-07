 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions d'Apple augmentent, la promesse d'investissement des États-Unis apaisant les inquiétudes concernant les droits de douane
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 08:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 1,6% dans les premiers échanges à Francfort après que la société se soit engagée à investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans des investissements américains, apaisant les inquiétudes concernant l'impact des tarifs douaniers de Washington sur les importations de semi-conducteurs .

Le président Donald Trump a déclaré qu'un nouveau taux tarifaire de 100 % qu'il a annoncé mercredi ne s'appliquerait pas aux entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis.

"Nous pensons que les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane sur Apple se sont apaisées", ont écrit les analystes de Citi.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

