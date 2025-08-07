Les actions d'Apple augmentent, la promesse d'investissement des États-Unis apaisant les inquiétudes concernant les droits de douane

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 1,6% dans les premiers échanges à Francfort après que la société se soit engagée à investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans des investissements américains, apaisant les inquiétudes concernant l'impact des tarifs douaniers de Washington sur les importations de semi-conducteurs .

Le président Donald Trump a déclaré qu'un nouveau taux tarifaire de 100 % qu'il a annoncé mercredi ne s'appliquerait pas aux entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis.

"Nous pensons que les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane sur Apple se sont apaisées", ont écrit les analystes de Citi.