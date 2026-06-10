Les actions d'Apotex Health s'envolent lors de la plus importante introduction en bourse à Toronto depuis 2021

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'investisseurs, de contexte et de photos d'archives) par Nivedita Balu

Les actions du fabricant canadien de médicaments génériques Apotex Health APTX.TO ont bondi mercredi lors de leur entrée en bourse à Toronto. L'introduction en bourse a permis de lever environ 1,3 milliard de dollars canadiens de recettes brutes, ce qui en fait la plus importante introduction en bourse de la Bourse de Toronto (TSX depuis cinq ans.

Le titre a ouvert à 28 dollars, soit environ 17 % au-dessus du prix d'introduction. La société torontoise a fixé mardi le prix de son offre élargie, indiquant avoir vendu 54,17 millions d'actions ordinaires à 24 dollars, soit le haut de la fourchette.

"Le succès de l’introduction en bourse d’Apotex montre que les entreprises canadiennes de grande qualité peuvent toujours accéder à des marchés de capitaux publics profonds et offre aux investisseurs une exposition à un secteur très sous-représenté à la Bourse de Toronto", a déclaré Kevin Burkett, gestionnaire de portefeuille chez Burkett Asset Management, basée à Victoria.

"Il ne fait aucun doute que le lancement réussi d'Apotex encouragera les entreprises canadiennes qui attendent en retrait à se tourner à nouveau vers les marchés publics comme voie viable pour obtenir des capitaux de croissance ou de la liquidité", a ajouté Burkett.

Cette introduction en bourse était la plus importante depuis celle de l'assureur IARD Definity Financial DFY.TO , qui avait levé environ 1,6 milliard de dollars canadiens en 2021, redynamisant un marché qui n'avait connu que sept introductions en bourse depuis 2022.

Les investisseurs ont déclaré que cette offre leur offrait une occasion rare de détenir une part d’une entreprise canadienne du secteur de la santé dans un indice largement dominé par les valeurs financières, pétrolières et minières.

Elle intervient à un moment crucial, alors que les investisseurs attendent les introductions en bourse très attendues de SpaceX aux États-Unis plus tard cette semaine et attendent des détails sur d’autres méga-introductions en bourse, notamment celles des géants de l’IA Anthropic et OpenAI .

Apotex, détenue par la société de capital-investissement new-yorkaise SK Capital Partners avant son introduction en bourse, mise sur le lancement de nouveaux médicaments à forte marge, son expansion au Mexique et au Moyen-Orient, ainsi que sur le lancement de plus d’une centaine de produits pharmaceutiques génériques.

Fondée en 1974 par Barry Sherman, la société fabrique plus de 800 produits pharmaceutiques et de santé grand public, est présente dans environ 70 pays et emploie plus de 6 000 personnes à travers le monde.

Sherman et son épouse ont été tragiquement assassinés dans leur maison de Toronto en 2017; l'affaire n'a toujours pas été résolue. En 2022, la société a été vendue à SK Partners, qui restera l'actionnaire majoritaire.

Le bénéfice net à la fin de l'exercice 2026 s'élevait à 373,8 millions de dollars canadiens, soit près du double de ses bénéfices en 2025. Sa dette totale a grimpé en flèche pour atteindre 2,9 milliards de dollars canadiens cette année-là, contre 2,1 milliards en 2025.

RBC Capital Markets, TD Securities et la Banque Scotia faisaient partie du syndicat de souscripteurs.