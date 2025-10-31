Les actions d'Amazon montent en flèche, le boom de l'IA alimentant la croissance soutenue de l'unité cloud d'AWS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste et de détails sur les actions) par Rashika Singh et Deborah Mary Sophia

Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de plus de 13 % dans leséchanges avant bourse vendredi, après une forte croissance de son unité d'informatique dématérialisée et des perspectives de ventes optimistes qui ont apaisé les craintes que le géant de la technologie soit à la traîne de ses rivaux dans la course à l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services, au cœur des récents investissements de l'entreprise dans l'IA, a augmenté de 20 % au troisième trimestre. Bien que le chiffre d'affaires de Microsoft Azure ait augmenté de 40 % et celui de Google Cloud de 34 %, l'ampleur d'AWS amplifie l'impact de sa croissance.

Son chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars est plus de deux fois supérieur à celui de Google (15,16 milliards de dollars).

Wall Street a salué le retour d'AWS, les analystes notant que les résultats marquaient un tournant potentiel pour Amazon.

"On craignait en effet qu'AWS ne perde des parts de marché au profit de Microsoft Azure et de Google Cloud ... . Mais maintenant, AWS est également à bord du train et voit ses revenus augmenter considérablement", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital.

M. Ellerbroek a déclaré que les investisseurs s'attendaient à un coup de pouce d'AWS au quatrième trimestre ou au début de l'année prochaine. "Mais c'est déjà le cas ce trimestre", a-t-il déclaré.

AMAZON DÉPASSE APPLE ET TESLA EN TERMES DE GAINS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Jusqu'à l'envolée de vendredi, les actions d'Amazon n'avaient progressé que de 1,6 % depuis le début de l'année, en raison des inquiétudes concernant les parts de marché et du manque de mises à jour solides en matière d'intelligence artificielle, ce qui fait de l'entreprise le plus mauvais élève du groupe des "Sept Magnifiques", les géants de la technologie.

Si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent, Amazon dépassera Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O sur la liste. L'entreprise de véhicules électriques a progressé d'environ 9 % cette année, tandis qu'Apple a augmenté d'environ 8 %. Les deux titres sont en hausse de moins de 2 % dans les échanges de pré-marché.

Le directeur général d'Amazon , Andy Jassy, a déclaré jeudi qu'AWS "se développe à un rythme que nous n'avons pas vu depuis 2022", en raison de la forte demande d'IA et d'infrastructure de base.

En réponse à la demande croissante, Amazon a rejoint d'autres entreprises Big Tech en prévoyant une augmentation des dépenses d'investissement pour l'année à venir.

"Amazon a réalisé l'une des meilleures performances de la saison des résultats, apaisant les doutes qui subsistaient quant à sa capacité d'exécution à grande échelle", a déclaré Farhan Badami, analyste de marché chez eToro.

Le ratio cours/bénéfice à 12 mois d'Amazon s'établit à 29,63, dépassant celui d'Alphabet (25,98) mais talonnant celui de Microsoft (31,72).

LA VENTE AU DÉTAIL ET LA PUBLICITÉ AFFICHENT DE BONS RÉSULTATS

Les activités de vente au détail et de publicité de l'entreprise ont également affiché de solides performances.

"Les résultats d'Amazon dans le secteur de la vente au détail ont été très bons. Ils progressent de 11 % d'une année sur l'autre. Citez-moi un autre grand distributeur américain dont la croissance est aussi rapide - ils n'existent pas", a déclaré Jed Ellerbroek d'Argent Capital.

Bien qu'il ne représente qu'une petite partie des activités globales d'Amazon, le segment de la publicité connaît une croissance rapide. Le chiffre d'affaires de cette activité a bondi de 24 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce aux efforts de l'entreprise pour étendre les placements publicitaires sur ses appareils Echo , ses paniers d'épicerie et ses listes sponsorisées.

Au moins 23 maisons de courtage ont relevé leur objectif de prix sur les actions d'Amazon à la suite des résultats.