Les actions d'Alphabet bondissent après que Berkshire a fait un rare pari sur la technologie en prenant une participation de 4,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétude concernant les dépenses liées à l'IA

*

Buffett a déjà regretté de ne pas avoir investi dans Google

*

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 46 % depuis le début de l'année

(Ajoute des détails sur la valorisation d'Alphabet au paragraphe 9, et sur le portefeuille de Berkshire aux paragraphes 12-14)

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 5,2 % lundi après que Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé une participation dans le géant de la technologie, marquant ce qui pourrait être l'un des derniers investissements majeurs du conglomérat sous la direction de Warren Buffett.

L'achat d'actions, un rare pari sur la technologie par Berkshire, intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les dépenses importantes en matière d'intelligence artificielle, alors que les géants de la technologie dépensent des centaines de milliards de dollars pour construire des centres de données et acheter les puces qui les alimentent.

Un dépôt a montré vendredi que Berkshire possédait 17,85 millions d'actions dans la société mère de Google au 30 septembre. Cette participation vaudrait 4,93 milliards de dollars à la dernière clôture de l'action, selon les calculs de Reuters.

Si l'investissement de Berkshire peut être considéré comme un soutien au secteur technologique, les questions relatives à la durabilité de la frénésie de dépenses ont provoqué des replis du marché au cours des dernières semaines.

Buffett, également connu sous le nom d'"Oracle d'Omaha" pour ses succès en matière d'investissement et sa sagesse populaire, mettra fin à son mandat de 60 ans en tant que président-directeur général de Berkshire Hathaway à la fin de l'année 2025. Greg Abel lui succédera.

Il n'est pas clair si Buffett, ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler ou Abel ont acheté les actions d'Alphabet, bien que Buffett supervise généralement les investissements les plus importants.

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire en 2019, Buffett et feu le vice-président Charlie Munger ont regretté de ne pas avoir investi dans Google plus tôt.

"Nous nous sommes plantés", avait déclaré Munger.

LES PARIS SÉLECTIFS DE BERKSHIRE

L'opération permettra également à Berkshire d'acquérir une position dans un poids lourd de la technologie dont le prix est plus modeste que celui de ses homologues du secteur de l'IA.

Alphabet se négocie à 25,01 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 30,02 pour Nvidia NVDA.O et 29,37 pour Microsoft MSFT.O , selon les données compilées par LSEG.

Berkshire a également réduit sa participation dans Apple

AAPL.O , mais le fabricant de l'iPhone reste sa plus grande participation, d'une valeur de 64,9 milliards de dollars. Buffett soutient depuis longtemps qu'Apple est une société de produits de consommation plutôt qu'un pari technologique.

Il aégalementréduit sa participation dans Bank of America

BAC.N ,dernière mesure en date d'une réduction amorcée l'année dernière.

Berkshire a laissé ses liquidités atteindre un niveau record , ce qui a déstabilisé certains investisseurs qui considèrent la société comme un indicateur de l'économie américaine et qui craignent que cette accumulation ne soit le signe que Buffett considère les valorisations comme trop élevées.

L'investissement dans Alphabet suggère toutefois que la société pourrait trouver un équilibre entre la prudence et l'opportunisme, en déployant des capitaux de manière sélective dans des entreprises qu'elle considère comme solides.

Les actions d'Alphabet ont gagné 46 % depuis le début de l'année, surpassant largement l'indice de référence S&P 500

.SPX .

Toutefois, le portefeuille d'actions de Berkshire reste fortement axé sur les services financiers, qui représentaient 36,6 % des actifs en septembre, selon Morningstar.