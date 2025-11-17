Des milliers de personnes commémorent à Athènes le soulèvement contre la junte

Un manifestant tient une bannière avec des oeillets rouges lors de la marche annuelle commémorant le soulèvement étudiant de 1973 contre la junte, à Athènes, le 17 novembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Plusieurs milliers de personnes ont défilé lundi en Grèce pour commémorer le soulèvement étudiant de 1973 contre la junte alors au pouvoir, brutalement réprimé.

L'anniversaire du 17 novembre symbolise pour les Grecs la chute de la dictature militaire (1967-1974) et le retour à la démocratie.

Plus de 15.000 personnes, selon la police, ont défilé à Athènes, encadrées par un dispositif de sécurité formé de milliers de policiers, assistés d'hélicoptères et de drones. Onze personnes ont été arrêtées lundi en amont de la manifestation, a affirmé à l'AFP un porte-parole de la police.

Cette marche annuelle, souvent émaillée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants d'extrême gauche, commémore le jour où un char a écrasé la grille de fer de l'Ecole Polytechnique à Athènes, occupée par des étudiants protestant contre la dictature au pouvoir.

Vingt-quatre personnes avaient été tuées par les forces armées déployées par la junte pour mater ce soulèvement et le mouvement citoyen de contestation dans les rues de la capitale.

Le défilé passe traditionnellement devant l'ambassade des Etats-Unis pour dénoncer le soutien qu'avait apporté Washington à la dictature.

Cette commémoration intervient à un moment où la colère contre le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis s'intensifie depuis des mois, après la pire tragédie ferroviaire du pays, en 2023, qui a coûté la vie à 57 personnes.

Selon des sondages d'opinion, une grande majorité de Grecs pense que le gouvernement a tenté de dissimuler des preuves sur la cause de l'accident.

En octobre, l'interdiction des manifestations devant l'emblématique Tombe du soldat inconnu - près de laquelle les noms des 57 victimes de l'accident ferroviaire ont été inscrits à la peinture rouge - a suscité une nouvelle vague de critiques.