Valbiotis scelle une alliance stratégique en Asie avec Aika
La coentreprise activera ensuite une commercialisation en circuit classique après obtention des autorisations réglementaires locales. Valbiotis détiendra 49% du capital via l'apport de licences, tandis qu'Aika apportera 3 MEUR en numéraire et 2 MEUR en financement additionnel.
Basée à Hangzhou, la structure bénéficiera d'un approvisionnement exclusif de Valbiotis et de l'expertise marketing et IT d'Aika pour un déploiement rapide.Sébastien Peltier, Président et co-fondateur, salue 'un cadre de développement solide et sécurisé', tandis que Mr. Tao, CEO d'Aika, souligne une collaboration 'inscrite dans le long terme'.
