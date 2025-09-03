Les actions d'Alphabet bondissent à la suite d'une décision d'un tribunal américain qui atténue les inquiétudes en matière d'ententes et d'abus de position dominante

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a bondi de 6 % en début de séance mercredi après qu'un juge fédéral américain a épargné à l'entreprise une rupture forcée dans une affaire de concurrence, marquant un moment crucial pour le géant de la technologie dont la domination dans les écosystèmes de recherche et de téléphonie mobile a depuis longtemps fait l'objet d'un examen minutieux.

La décision du juge Amit Mehta permet à Google de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs. Google peut continuer à payer des partenaires tels qu'Apple AAPL.O pour qu'ils utilisent son moteur de recherche, une pratique qui est au cœur de sa domination dans le domaine de la recherche en ligne.

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 2,6 % avant la mise sur le marché.

Le résultat est "un coup de circuit pour le statu quo", ont déclaré les analystes de MoffettNathanson, ajoutant que "le fait d'être reconnu coupable d'un comportement monopolistique et d'être confronté à un remède aussi bénin est particulièrement favorable" pour l'entreprise technologique.

Selon eux, la décision préserve la capacité d'Alphabet à approfondir son partenariat avec Apple et à intégrer potentiellement son IA Gemini dans les futurs iPhones.

La décision lève un obstacle réglementaire majeur qui avait pesé sur l'évaluation d'Alphabet, les analystes notant que l'entreprise s'était négociée à une décote par rapport à ses pairs en raison des craintes d'une cession forcée.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de près de 11,7 % depuis le début de l'année, surpassant Amazon AMZN.O mais talonnant Meta META.O et Microsoft

MSFT.O .

Le gouvernement américain a intenté un procès à Google en 2020, alléguant qu'il maintenait illégalement un monopole sur la recherche par le biais d'accords d'exclusion avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs.

Le juge Mehta a statué l'année dernière que Google avait violé les lois sur la concurrence, mais a refusé d'ordonner une rupture, citant la montée en puissance d'outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT en tant que concurrence émergente.