Les actions d'Alphabet atteignent un niveau record ; les réactions à Gemini 3 sont positives, l'UE retarde les règles en matière d'IA

19 novembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté d'environ 3 % à 292,76 $ mercredi, après avoir atteint un niveau record, un jour après le lancement de la dernière version de son modèle d'intelligence artificielle Gemini ** L'Union européenne a également dévoilé des propositions visant à simplifier les réglementations en matière d'intelligence artificielle et de protection de la vie privée, en reportant les règles plus strictes d'août 2026 à décembre 2027. L'Europe vise à clarifier le moment où les données cessent d'être "personnelles" en vertu de la loi sur la protection de la vie privée, ce qui pourrait faciliter l'utilisation par les entreprises, y compris Alphabet, d'informations anonymes provenant de citoyens de l'UE pour la formation à l'IA ** GOOGL a limité ses gains après avoir atteint un record de 303,81 dollars. Il avait légèrement perdu du terrain au cours de la séance précédente. En comparaison, le S&P 500 .SPX a baissé de 0,19% mercredi ** La société a déclaré que Gemini 3 est déjà à la base d'une poignée de produits de consommation et d'entreprise générateurs de profits au moment du lancement, y compris son moteur de recherche

** Certains analystes ont déclaré que GOOGL était prêt à bénéficier du lancement de Gemini car il cherche à concurrencer plus directement ChatGPT d'OpenAI, qui est soutenu par Microsoft

MSFT.O . "Il va sans dire que Gemini 3 va très certainement cannibaliser la part de marché de ChatGPT pour les requêtes", a déclaréHardika Singh , analyste chez Fundstrat , dans une note à l'intention des investisseurs. "Le premier a déclaré avoir 650 millions d'utilisateurs par mois, contre 450 millions en juillet (). ChatGPT a plus d'utilisateurs, environ 800 millions par semaine, contre 700 millions en juillet, mais cela montre que Google cherche à combler l'écart avec ChatGPT"

** Les spécifications techniques [de Gemini 3] sont impressionnantes et les premiers rendements de la communauté de l'IA ont été très positifs. En ce qui concerne le prix, les tarifs des jetons d'API sont plus élevés que ceux des modèles récents, mais semblent compétitifs pour les niveaux d'intelligence", a déclaré Deepak Mathivanan, analyste chez Cantor Fitzgerald, dans une note aux investisseurs ** Kim Forrest, CIO chez Bokeh Capital Partners, a déclaré que les investisseurs pourraient considérer Gemini 3 d'Alphabet comme un moyen plus direct d'investir dans l'IA, mais elle a posé la question suivante: " Combien les gens sont-ils prêts à payer pour les jetons d'API? "Combien les gens sont-ils prêts à payer pour accéder à l'IA? Quel problème cela résout-il? Y a-t-il une réelle valeur ajoutée qui soutiendra le montant élevé de l'investissement continu dont l'IA a apparemment besoin? ** GOOGL a déjà atteint un niveau record lundi après que Berkshire Hathaway BRKa.N a dévoilé une participation de près de 5 milliards de dollars dans le géant de la technologie

** GOOGL est en hausse de ~55% depuis le début de l'année, contre une hausse de ~16% pour l'indice composite NASDAQ .IXIC