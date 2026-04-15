Les actions d'Allogene Therapeutics poursuivent leur chute à la suite d'une levée de fonds de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions d'Allogene Therapeutics ALLO.O ont baissé de 10,5 % avant la cloche à 2,04 $ suite à la fixation du prix de l'offre de titres ** La société basée à South San Francisco a annoncé mardi dernier 87,5 millions d'actions à 2 $ pour une levée de fonds brute de 175 millions de dollars ** Les actions d'ALLO ont chuté de 25,5 % mardi, leur plus forte baisse depuis octobre 2021, pour clôturer à 2,28 $ après que la société ait dévoilé l'offre tard le lundi ** Le lundi, les actions ont gagné 12,5% après que la société a déclaré qu'une étude de stade intermédiaire a montré que sa thérapie CAR-T expérimentale réduisait le risque de rechute du cancer

** La société utilisera le produit net de l'offre à des fins générales, y compris les essais cliniques, la R&D et d'autres dépenses, ainsi que les investissements

** Goldman Sachs, Jefferies et TD Cowen sont les teneurs de livre associés, rejoints par Piper Sandler et William Blair

** Jusqu'à mardi, les actions d'ALLO ont augmenté de 66% depuis le début de l'année

** 13 des 15 analystes considèrent l'action comme un " achat fort " ou un " achat ", 1 comme un " maintien " et 1 comme une " vente "; PT médian de 8,50 $, selon les données de LSEG