Les actions d'Alkermes chutent alors que le médicament contre les troubles du sommeil ne présente qu'un avantage limité par rapport à son rival

Les actions d'Alkermes ALKS.O ont chuté de plus de 10% mercredi après que son médicament expérimental contre les troubles du sommeil ait donné des résultats plus faibles que prévu, réduisant son avantage concurrentiel par rapport à un candidat rival de Centessa

Le médicament candidat, l'alixorexton, a atteint les deux principaux objectifs d'une étude de huit semaines à mi-parcours chez 93 patients atteints de narcolepsie de type 2, une maladie qui provoque une somnolence diurne excessive et perturbe la capacité du cerveau à réguler les cycles de sommeil et d'éveil.

Le traitement a été conçu pour cibler le récepteur de l'orexine 2, qui joue un rôle clé dans le maintien de l'éveil.

Les données ont montré une amélioration moindre de l'état d'éveil, c'est-à-dire de la capacité à rester éveillé, lorsqu'elle est mesurée à l'aide d'une échelle commune, par rapport aux essais du Centessa pour les patients souffrant de la même maladie, a déclaré So Youn Shim, analyste chez UBS.

Les actions de Centessa cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de plus de 17 % au cours de la journée.

Alors que les doses de 14 mg et 18 mg d'alixorexton ont amélioré la capacité des patients à rester éveillés lorsqu'ils sont administrés une fois par jour pendant une période de test de huit heures, l'effet a montré "plus de variabilité" six et huit heures après l'administration, suggérant que l'efficacité du médicament semble s'estomper plus tard dans la journée.

Alixorexton "déçoit" sur les mesures de maintien de l'éveil dans la population de patients testée, ont déclaré les analystes de Piper Sandler, ajoutant que l'ORX750 de Centessa à 4 milligrammes a montré de solides résultats précoces à la deuxième semaine.

Alkermes prévoit maintenant de tester un régime de dosage fractionné dans un essai en phase finale, a déclaré le directeur médical Craig Hopkinson. L'étude testera également l'administration d'une dose journalière unique.

So Youn Shim, d'UBS, a déclaré que l'administration biquotidienne supprimerait "l'avantage concurrentiel potentiel" du médicament par rapport à ses rivaux tels que l'oveporexton de Takeda 4502.T .

Les analystes de Piper Sandler ont également déclaré que l'augmentation de la dose dans l'étude de phase tardive à venir "est une stratégie quelque peu risquée pour Alkermes, étant donné qu'il s'agirait essentiellement de "voler à l'aveugle" dans l'étude de phase 3 avec des doses qui n'ont pas encore été testées dans la phase 2".

Alkermes a déclaré qu'elle prévoyait de lancer un programme d'essais de phase avancée au cours du premier trimestre 2026.