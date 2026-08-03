Les actions d'Alibaba, cotées aux États-Unis, progressent après l'annonce par la société d'un nouveau modèle d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions du géant chinois de la technologie Alibaba BABA.N , cotées aux États-Unis, progressent de 4,5 % à 127,72 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** L'entreprise dévoile Qwen3.8-Max, son plus grand modèle d'IA à ce jour; sa sortie est prévue la semaine prochaine

** Ce modèle compte 2 400 milliards de paramètres – c'est-à-dire les réglages numériques qu'un modèle apprend à partir des données pour reconnaître des schémas, générer des réponses et effectuer des tâches

** Qwen3.8-Max s'est classé deuxième au niveau mondial dans le classement des modèles d'IA établi par Arena.AI, juste derrière une variante du modèle Claude Fable 5 d'Anthropic

** Les actions de la société cotées à Hong Kong 9988.HK ont atteint ce jour leur plus haut niveau depuis deux mois

** Sur 41 courtiers, 38 recommandent d’« acheter » le titre ou une recommandation supérieure, deux de « conserver » et un de « vendre »; leur objectif de cours médian est de 187 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre coté aux États-Unis affichait une baisse de 16,6 % depuis le début de l'année