Les actions d'Alibaba à Hong Kong enregistrent leur plus forte hausse en quatre semaines grâce à un accord visant à mettre fin à l'enquête américaine sur la vente de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juillet - ** Les actions d'Alibaba 9988.HK cotées à Hong Kong ont progressé de 4,9% à 97,4 HK$, enregistrant leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 2 juin
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 25 juin et est la troisième action la plus échangée en termes de volume en début de séance
** Les actions d'Alibaba cotées aux États-Unis BABA.N ont progressé de 2,1% mercredi
** Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba et sa filiale américaine de paiement ont accepté de verser 600 millions de dollars (XX millions d'euros) pour mettre fin aux allégations selon lesquelles ils n’auraient pas empêché la vente de drogues illégales, a déclaré mercredi le ministère américain de la Justice
** Depuis le début de l'année, le titre d'Alibaba à Hong Kong a reculé de 33%, les actions cotées aux États-Unis ont baissé de 33,2% et l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a reculé de 17,7%
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