Les actions d'Alector plongent après l'échec d'un médicament contre la démence à ralentir la progression de la maladie

Alector ALEC.O a déclaré mardi que son médicament expérimental n'avait pas réussi à ralentir la progression d'une forme rare de démence lors d'un essai en phase finale, ce qui a incité la société à mettre fin à l'étude et à supprimer près de la moitié de ses effectifs.

Les actions de la société ont chuté de plus de 55 % dans les échanges prolongés.

Le médicament, le latozinemab, était testé chez des personnes atteintes de démence frontotemporale causée par des mutations du gène de la progranuline, une maladie qui entraîne un déclin cognitif précoce et sévère.

L'essai de 96 semaines, mené avec le partenaire GSK GSK.L , n'a montré aucun avantage clinique dans le ralentissement de la progression de la maladie, mesurée à l'aide d'une échelle commune, bien que le médicament ait augmenté les niveaux d'une protéine clé dans le sang.

Alector a déclaré qu'elle mettrait fin à l'extension ouverte et aux études de continuation du latozinemab.

La société réduit ses effectifs d'environ 49%, soit 75 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration qui devrait coûter 7,7 millions de dollars.

Alector a déclaré qu'elle se concentrera désormais sur d'autres traitements expérimentaux pour les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, y compris des programmes utilisant sa technologie propriétaire pour délivrer des médicaments à travers la barrière hémato-encéphalique.

La société a déclaré qu'elle disposait d'environ 291,1 millions de dollars en liquidités et en investissements à la fin du mois de septembre, ce qui est suffisant pour financer ses activités jusqu'en 2027.