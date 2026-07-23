Les actions d'Albertsons s'apprêtent à connaître leur pire journée, la prudence des consommateurs entraînant une révision à la baisse des prévisions

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* Baisse de 0,8 % du chiffre d'affaires à périmètre constant au premier trimestre

* La directrice générale prévoit une amélioration très modérée du chiffre d'affaires de base pour 2026

* Accélération des investissements pour maintenir des prix bas

* Restructuration du modèle opérationnel pour améliorer les performances des magasins

(Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action et ajout d'un objectif clé) par Juveria Tabassum

Jeudi, l’action Albertsons ( ACI.N ) a chuté de 24,5 %, s’acheminant vers sa pire journée, après que le distributeur alimentaire a revu à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, tout en accélérant ses investissements sur les prix afin de mieux rivaliser pour attirer les consommateurs à court d’argent.

La hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires a contraint les ménages américains à se montrer plus sélectifs dans leurs dépenses et à faire davantage leurs achats chez des grandes surfaces telles que Walmart WMT.O ainsi que chez des enseignes de distribution sous marque propre et des supermarchés discount, notamment Aldi, ce qui a pesé sur les ventes d'Albertsons et de ses concurrents.

« Le secteur de l’alimentation de base a subi une pression croissante due à un ralentissement des ventes unitaires dans le secteur et à une plus grande prudence des consommateurs », a déclaré Susan Morris, directrice générale d’Albertsons, dans un communiqué.

La « principale fuite » de clients à faibles revenus s’est faite au profit de grands acteurs axés exclusivement sur les prix, tels que Walmart et Amazon, a précisé Mme Morris lors d’une conférence téléphonique post-résultats, soulignant que les concurrents investissaient également davantage pour maintenir des prix bas.

Albertsons s'attend à ce que ses ventes à périmètre constant reculent de 0,5 % à 1,5 % sur l'année, alors que son objectif précédent était une stagnation ou une hausse de 1 %.

Les ventes à périmètre constant ont reculé de 0,8 % au premier trimestre et devraient afficher une très légère amélioration tout au long de l’année, ont indiqué les dirigeants lors de la conférence téléphonique.

Par ailleurs, les coûts du carburant et des emballages devraient augmenter au cours de l’année à mesure que la guerre en Iran s’intensifie. Le fait que les prix de l’essence à la pompe aux États-Unis franchissent à nouveau la barre des 4 dollars le gallon pourrait également peser sur les dépenses de consommation.

Albertsons prévoit de négocier avec ses fournisseurs afin de maintenir des prix bas et ne répercute pas pour l’instant la hausse des coûts sur les consommateurs.

Le taux de marge brute de la société a diminué de 23 points de base au deuxième trimestre, après une baisse de 25 points de base au cours de la période de trois mois précédente.

« Il en ressort que les tendances du secteur et la concurrence restent difficiles pour Kroger et Sprouts Farmers Market », a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

L'action de son concurrent Kroger KR.N a chuté de 3 %, tandis que celle de Sprouts Farmers Market SFM.O a reculé d'environ 1 %. L'action Albertsons a perdu 21,8 % à 11,40 dollars lors des échanges de l'après-midi.

INTENSIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Alors que ses principaux clients, issus des classes moyennes et modestes, se tournent vers des produits moins chers, Albertsons a déjà baissé les prix de centaines d’articles, investi dans l’amélioration de son canal de commerce en ligne pour rivaliser sur le plan de la commodité, et misé davantage sur ses marques de distributeur.

« Nous choisissons d’accélérer les investissements dans notre proposition de valeur client et dans l’expérience client avant même d’en tirer les gains de productivité attendus, car nous pensons que ces mesures amélioreront notre trajectoire de croissance », a déclaré Mme Morris.

La société prévoit de restructurer son modèle opérationnel en quatre unités régionales au lieu de 11 divisions et d’accélérer ses efforts pour centraliser les fonctions de merchandising telles que la tarification, les promotions et les relations avec les fournisseurs afin d’améliorer les performances des magasins.

Par ailleurs, Albertsons a annoncé que sa directrice financière, Sharon McCollam, prendra sa retraite dans le courant de l’année.

« Mme McCollam est très appréciée par la communauté des investisseurs; nous nous attendons donc à ce que cette nouvelle soit perçue comme négative, surtout compte tenu des défis commerciaux actuels », a déclaré Steven Shemesh, analyste chez RBC Capital Markets.

Albertsons a estimé son bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2026 entre 1,75 et 1,85 dollar, contre un objectif précédent compris entre 2,22 et 2,32 dollars.