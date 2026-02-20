 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'Akamai chutent, la pénurie de mémoire compromettant les prévisions pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 10:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février -

** Les actions de l'entreprise de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O chutent de 9,2 % à 99,50 $ avant le marché

** La société a prévu un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, citant des coûts plus élevés dus à une pénurie persistante de mémoire

** Cependant, AKAM bénéficie de la demande croissante de services de sécurité et de calcul, les entreprises sécurisant leurs applications et passant à des environnements en nuage

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1,50 $ et 1,67 $ au premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 1,75 $

** Les analystes de Morningstar estiment que la demande en informatique rapide et à faible latence devrait dépasser l'offre au cours des prochaines années, ce qui rend les investissements de croissance à long terme plus importants que la protection des marges à court terme

** Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, Co a enregistré un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars, dépassant l'estimation de 1,08 milliard de dollars

** 26 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 105 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a gagné 25,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
109,6200 USD NASDAQ +0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/02/2026 à 10:19:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roksan Mohammad (g), 37 ans, porte-parole des Unités de protection de la femme, lors de la visite d'une délégation gouvernementale à Qamichli, une ville majoritairement kurde du nord-est de la Syrie, le 8 février 2026 ( AFP / Delil SOULEIMAN )
    Pour les Kurdes syriens, la fin d'un rêve d'autonomie?
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:58 

    Dans une base militaire du nord de la Syrie, Roksan Mohammad, mitraillette à l'épaule, dit avoir été en première ligne des combats contre les jihadistes. Mais le sort de son unité féminine est aujourd'hui incertain, après un accord avec Damas mettant fin de facto ... Lire la suite

  • Dans les ateliers de tissage du cachemire Alex Begg à Ayr, dans le sud-ouest de l'Ecosse, le 15 janvier 2026 ( AFP / Andy BUCHANAN )
    En Écosse, le lent réapprentissage du travail de la laine
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:50 

    Loin du glamour des défilés de mode de Paris, Milan ou Londres, des ateliers de tissage du cachemire installés dans une vieille région minière écossaise tentent d'attirer de jeunes talents et de leur réapprendre des techniques en voie de disparition. Réputée pour ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 13 février 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Feu vert du gouvernement à une marche de l'ultradroite en hommage à Quentin Deranque
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:33 

    Une marche de l'ultradroite devrait bien avoir lieu samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque: Laurent Nuñez a annoncé vendredi, au lendemain des mises en examen de sept personnes dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste, qu'il ne s'opposerait pas ... Lire la suite

  • La clôture hérissée de barbelés érigée par la Finlande à la frontière russe s'étire sur 200 kilomètres. ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    A la frontière entre la Finlande et la Russie, l'économie en hibernation
    information fournie par AFP 20.02.2026 09:55 

    Plus personne ne passe. La couche immaculée de neige devant le café Rajapysäkki et les pompes de la station-service attenante recouvertes de bâches témoignent de la disparition de toute activité autour du poste-frontière de Niirala entre la Finlande et la Russie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank