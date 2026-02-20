Les actions d'Akamai chutent, la pénurie de mémoire compromettant les prévisions pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février -

** Les actions de l'entreprise de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O chutent de 9,2 % à 99,50 $ avant le marché

** La société a prévu un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, citant des coûts plus élevés dus à une pénurie persistante de mémoire

** Cependant, AKAM bénéficie de la demande croissante de services de sécurité et de calcul, les entreprises sécurisant leurs applications et passant à des environnements en nuage

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1,50 $ et 1,67 $ au premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 1,75 $

** Les analystes de Morningstar estiment que la demande en informatique rapide et à faible latence devrait dépasser l'offre au cours des prochaines années, ce qui rend les investissements de croissance à long terme plus importants que la protection des marges à court terme

** Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, Co a enregistré un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars, dépassant l'estimation de 1,08 milliard de dollars

** 26 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 105 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a gagné 25,6 % depuis le début de l'année