Les actions d'Agios Pharma bondissent suite à l'extension par la FDA de l'approbation de son médicament contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Agios Pharmaceuticals

AGIO.O ont bondi de près de 12 % avant la mise sur le marché mercredi après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation élargie de son médicament pour le traitement d'un type de trouble sanguin.

Le mitapivat est désormais autorisé comme traitement pour les patients atteints d'anémie dans les cas d'alpha ou de bêta-thalassémie non dépendante ou dépendante de la transfusion, a déclaré la société mardi en fin de journée.

La thalassémie est une maladie héréditaire du sang qui affecte la capacité de l'organisme à produire de l'hémoglobine et des globules rouges sains.

Le médicament, qui porte le nom de marque Aqvesme, devrait être disponible à la fin du mois de janvier de l'année prochaine, après la mise en œuvre du programme de sécurité requis.

Le Mitapivat a déjà été approuvé par la FDA américaine en 2022 pour traiter la faible numération des globules rouges chez les adultes souffrant d'un déficit en pyruvate kinase, sous le nom de Pyrukynd.

"L'approbation débloque 320 millions de dollars supplémentaires en opportunités de revenus maximaux, en plus de la franchise mitapivat existante", a déclaré Gregory Renza, analyste chez Truist.

La dernière approbation est basée sur une étude de phase avancée dans laquelle les patients recevant du mitapivat ont montré une augmentation statistiquement significative de la réponse de l'hémoglobine par rapport à ceux recevant un placebo.

Aqvesme fera l'objet d'une mise en garde encadrée, exigeant des tests de la fonction hépatique toutes les quatre semaines pendant les 24 premières semaines de traitement, et déconseillant son utilisation chez les patients atteints de cirrhose, a ajouté M. Renza.

