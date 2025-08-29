Les actions d'Affirm Holdings grimpent grâce à la résistance des dépenses de consommation qui permet d'établir de solides prévisions pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Affirm Holdings AFRM.O ont bondi dans les échanges de pré-marché vendredi, après que la société de "buy-now-pay-later" ait prévu une valeur brute des marchandises pour l'année fiscale 2026 supérieure aux estimations de Wall Street, signalant une résistance des dépenses de consommation.

Le soulagement de l'incertitude tarifaire, bien que temporaire, et les espoirs de réductions de taux dans la seconde moitié de 2025 ont stimulé les dépenses de consommation dans toutes les catégories et ont aidé les sociétés de cartes et les sociétés de paiement.

"Au niveau des catégories, les marchandises générales, l'électronique, les voyages et la billetterie, ainsi que la mode et la beauté ont contribué de manière significative à la croissance globale", a déclaré la société dans sa lettre aux actionnaires.

Affirm prévoit que la valeur brute des marchandises (GMV) - le montant total en dollars de toutes les transactions sur sa plateforme - s'élèvera à plus de 46 milliards de dollars pour l'exercice 2026, ce qui est supérieur au consensus des analystes (45,67 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

"Nous nous attendons à ce que la croissance du GMV se poursuive à plus de 30 % d'une année sur l'autre et nous pensons qu'Affirm peut éventuellement devenir aussi important que les fournisseurs traditionnels de cartes de crédit au point de vente", ont déclaré les analystes de BTIG dans une note.

Mais les analystes de BTIG s'attendent à une pression sur les marges à court terme en raison de la concurrence accrue des cartes de crédit traditionnelles et d'autres fintechs.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 876,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 837 millions de dollars, grâce à de solides revenus d'intérêts.

Les actions d'Affirm Holdings étaient en hausse de 15,1% à 92,06 dollars vendredi. Si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent, la société devrait atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois ans.

L 'action a gagné près de 31% jusqu'à présent en 2025 à la dernière clôture, surpassant la hausse de 11% de l'indice de référence plus large S&P 500 .SPX .

Au moins trois maisons de courtage, dont J.P.Morgan et Jefferies, ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action Affirm après les résultats trimestriels de la société.

L'objectif de prix médian des 25 analystes couvrant le titre est de 75 dollars vendredi, contre 66 dollars en mai, et aucun d'entre eux ne recommande de vendre Affirm, selon les données de LSEG.