Les actions d'Aeva montent en flèche après la conclusion d'un accord avec un constructeur automobile européen

Les actions d'Aeva Technologies AEVA.O , un fabricant d'unités lidar basé dans la Silicon Valley qui aide les véhicules autonomes à détecter leur environnement, ont augmenté de plus de 18% dans les échanges de la mi-journée mercredi après que la société a annoncé un accord exclusif pour fournir à un constructeur européen de véhicules de tourisme.

Aeva n'a pas nommé le constructeur automobile, mais les analystes de Morgan Stanley et de Canaccord Genuity ont déclaré le mois dernier dans des notes de recherche qu'ils pensaient que le client était Mercedes-Benz MBGn.DE .

Aeva a déclaré dans un communiqué de presse que le constructeur automobile utilisera ses capteurs, qui peuvent générer une carte en 3D du monde autour d'un véhicule et détecter la vitesse à laquelle se déplacent des objets tels que les piétons, pour les fonctions de conduite autonome dans tous les véhicules à combustion, électriques et hybrides du constructeur automobile en dehors de la Chine.

Aeva n'a pas divulgué de valeur pour l'opération et a déclaré qu'elle fournirait plus de détails au début de l'année prochaine. Lors d'une réunion d'analystes organisée en début d'année, les dirigeants d'Aeva ont déclaré que le partenariat pourrait représenter un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars, mais ils n'ont pas précisé le calendrier de ces ventes.

Dans un communiqué publié mercredi, Aeva a déclaré que ses capteurs seraient utilisés pour ce que l'industrie automobile appelle l'autonomie de niveau 3, qui permet à un véhicule de rouler de manière autonome dans des conditions limitées telles que les arrêts et les embouteillages ou sur certains types d'autoroutes.

"Cet équipementier considère le lidar comme essentiel pour permettre une automatisation sûre de niveau 3, et sa décision marque un moment charnière alors que l'industrie des véhicules de tourisme s'apprête à offrir des capacités de niveau 3 aux consommateurs du monde entier", a déclaré Soroush Salehian, directeur général d'Aeva, dans un communiqué.