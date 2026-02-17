Les actions d'AeroVironment augmentent alors que JPM les initie à la surpondération, citant la piste de la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** L'action AeroVironment AVAV.O gagne 2,6 % avant bourse après que J.P.Morgan l'ait initiée à la surpondération avec un objectif de 320 $

** JPM considère la récente baisse comme une opportunité d'achat

** La croissance de l'entreprise devrait être à deux chiffres (autour de 15 %), tirée par les drones, les systèmes de lutte anti-drones (contre-UAS) et les unités spatiales

** La société de courtage souligne les 55 ans d'expérience de l'entreprise et les relations établies avec les clients comme autant d'avantages alors que le Pentagone recherche un fournisseur agile et orienté vers le commerce

** L'acquisition de BlueHalo, qui ajoute des capacités spatiales et d'énergie dirigée, y compris des antennes à réseau phasé et des systèmes laser, devrait contribuer à la croissance

** Le PT de JPM implique une hausse d'environ 31 % par rapport à la clôture de 243,87 $

** Le fabricant de drones militaires a gagné environ 1 % depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq .IXIC a chuté de 3 %.

** La note moyenne des 18 analystes couvrant le titre est 'achat' et leur PT médian est de 390,50 $