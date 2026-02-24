Les actions d'Advanced Micro Devices bondissent suite à un accord de fourniture de puces à Meta, pouvant atteindre 60 milliards de dollars

24 février - ** Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O grimpent de 10,4 % à 217,48 $ dans les échanges de pré-marché après avoir annoncé un accord pour vendre jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms META.O sur cinq ans

** L'accord inclut les GPU MI450 d'AMD et les CPU personnalisés, et donne à Meta une option pour acheter jusqu'à 10% d'AMD par le biais d'un bon de souscription de 160 millions d'actions

** Il s'agit du deuxième accord majeur de fourniture de puces d'IA pour AMD, après un pacte similaire avec OpenAI l'année dernière, qui a considérablement fait grimper le cours de l'action

**Depuis le début de l'année, les actions d'AMD ont chuté d'environ 8,2 %, ce qui est une performance inférieure à la baisse de 2,6 % du Nasdaq .IXIC

** La note moyenne de 57 analystes sur le titre est "acheter" et l'objectif de prix médian est de 284,00 $, selon les données du LSEG