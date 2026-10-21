Les actions d'Adidas progressent après une révision à la hausse inattendue des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Adidas revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2026 de 100 millions d'euros

* Cette révision à la hausse exclut les effets ponctuels liés à un remboursement de droits de douane américains de 200 millions d'euros

* Le cours de l'action progresse de plus de 2%

* La société publiera ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre

(Refonte de l'article, ajout de l'évolution du cours de l'action, d'une citation du directeur général au paragraphe 5, d'une citation d'un analyste au paragraphe 9 et d'un graphique)

par Tristan Veyet et Alessandro Parodi

L'action Adidas ADSGn.DE a progressé de 2,4% en début de séance mercredi, après que le groupe allemand de vêtements de sport a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année , grâce à des résultats préliminaires inattendus qui ont dépassé les attentes du marché.

En tenant compte d’un remboursement ponctuel de droits de douane américains de 200 millions d’euros au troisième trimestre et d’un réinvestissement prévu de 100 millions d’euros au quatrième trimestre, Adidas table désormais sur un résultat d’exploitation annuel de 2,5 milliards d’euros, contre un objectif précédent de 2,3 milliards d’euros.

La société a investi dans le lancement de nouveaux modèles alors que la popularité de ses baskets Samba et Gazelle s’estompe progressivement, notamment avec le lancement de sa chaussure de course la plus légère jamais conçue, l’Adizero Adios Pro Evo 3, qui a aidé le coureur kenyan Sabastian Sawe à passer sous la barre des deux heures au marathon en avril.

Adidas avait espéré tirer parti de ses excellents résultats lors de la Coupe du monde pour conserver son avance sur Nike et ses autres concurrents, mais a publié en juillet des prévisions de chiffre d’affaires post-Coupe du monde qui ont déçu le marché.

“Le secteur des chaussures lifestyle est actuellement confronté à des difficultés, principalement en raison d’un excès de stocks et de remises trop importantes sur le marché, mais nous savons que la situation reviendra bientôt à la normale,” a déclaré mardi le directeur général d’Adidas, Bjorn Gulden, dans un communiqué.

Hors remboursement de droits de douane, le résultat d’exploitation du troisième trimestre s’est révélé supérieur de 9% aux prévisions, ont indiqué les analystes de J.P. Morgan. En incluant ce remboursement, le résultat a progressé de 37% pour atteindre 1,01 milliard d’euros (1,13 milliard de dollars), dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 742 millions d’euros selon un consensus fourni par l’entreprise.

Cette annonce inattendue a fourni “une nouvelle preuve convaincante qu’Adidas continue d’accroître sa part de marché tout en générant une croissance rentable dans un environnement difficile”, ont déclaré les analystes de Metzler dans une note adressée aux investisseurs.

Toutefois, cette révision à la hausse des prévisions reflète principalement le remboursement ponctuel des droits de douane américains plutôt qu’une amélioration des performances commerciales sous-jacentes, et pourrait avoir un impact limité sur les attentes du marché, a déclaré Felix Dennl, analyste chez Metzler.

(1 dollar = 0,8912 euro)