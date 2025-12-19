Les actions crypto gagnent après la hausse des prix du bitcoin et de l'éther

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché, suivant les gains des actifs numériques tels que le bitcoin et l'éther

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 2,8% à 87 942,86 $; Ether ETH= en hausse de 4,3% à 2 950,32 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 3%; l'opérateur de ferme blockchain Bitfarms

BITF.O en hausse de 2,6%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms RIOT.O et MARA Holdings MARA.O gagnent plus de 3%; Hut 8 HUT.O ajoute 4,8%; Bit Digital BTBT.O en hausse de 6,4%

** BTC buyer Strategy MSTR.O gagne 3,8%

** iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de 4%

** A la dernière clôture, le BTC a baissé de 6,1% depuis le début de l'année; l'ETH a baissé de 11,8% depuis le début de l'année