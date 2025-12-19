 Aller au contenu principal
Les actions crypto gagnent après la hausse des prix du bitcoin et de l'éther
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché, suivant les gains des actifs numériques tels que le bitcoin et l'éther

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 2,8% à 87 942,86 $; Ether ETH= en hausse de 4,3% à 2 950,32 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 3%; l'opérateur de ferme blockchain Bitfarms

BITF.O en hausse de 2,6%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms RIOT.O et MARA Holdings MARA.O gagnent plus de 3%; Hut 8 HUT.O ajoute 4,8%; Bit Digital BTBT.O en hausse de 6,4%

** BTC buyer Strategy MSTR.O gagne 3,8%

** iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de 4%

** A la dernière clôture, le BTC a baissé de 6,1% depuis le début de l'année; l'ETH a baissé de 11,8% depuis le début de l'année

BIT DIGITAL
2,0155 USD NASDAQ +2,31%
BITFARMS
2,2700 USD NASDAQ -2,16%
BTC/USD
87 948,7094 USD CryptoCompare +2,77%
CANAAN SP ADR-A
0,7747 USD NASDAQ -0,68%
COINBASE GLB RG-A
239,2500 USD NASDAQ -2,02%
HUT 8
38,5600 USD NASDAQ -3,98%
ISHARES BIT TRST
48,0200 USD NASDAQ -1,42%
MARA HLDGS
9,6900 USD NASDAQ -2,42%
RIOT PLATFORMS
13,3650 USD NASDAQ +3,12%
STRATEGY RG-A
158,2700 USD NASDAQ -1,32%
    :-))) Elles n'arrêtent pas de baisser ! Comme les cryptos ...

