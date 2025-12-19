Allemagne: L'économie devrait progresser légèrement en 2026 selon la Bundesbank

Silhouette de Berlin

Après trois années de stagnation, l'économie allemande ne connaîtra qu'une timide reprise en 2026, avant de s'accélérer grâce à l'augmentation des dépenses publiques, a ‍déclaré vendredi la Bundesbank dans la mise à jour semestrielle de ses prévisions économiques.

La plus grande économie européenne est en stagnation depuis 2023, son vaste secteur industriel ayant été évincé des principaux marchés d'exportation en raison ‌des prix, tandis que les consommateurs nationaux préfèrent épargner et que le gouvernement a réduit les dépenses publiques.

Un changement s'est toutefois amorcé en mars dernier, lorsque le chancelier Friedrich Merz a approuvé ​de nouvelles règles en matière de dépenses, modifiant notamment le frein constitutionnel à l'endettement.

Il a également ⁠annoncé une augmentation des dépenses dans les domaines de la défense et des infrastructures, ce qui a stimulé la reprise de l'industrie et redonné confiance aux consommateurs.

"Si les ⁠progrès seront modestes au départ, ils ‍s'accéléreront ensuite progressivement", a déclaré Joachim Nagel, président de la banque centrale allemande. "À ⁠partir du deuxième trimestre 2026, la croissance économique se renforcera nettement, principalement grâce aux dépenses publiques et à la reprise des exportations", a-t-il souligné.

La Bundesbank prévoit désormais une croissance de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) ​en 2025, alors qu'elle avait précédemment prévu une stagnation, tandis que la croissance pour l'année prochaine est estimée à 0,6%, contre 0,7% dans ses prévisions de juin.

Les changements dans les projections d'inflation sont toutefois beaucoup ⁠plus importants, en raison d'augmentations "inhabituellement fortes" des prévisions de croissance des salaires, qui pourraient rester ​supérieures aux moyennes à long terme pendant les années à venir, a averti ​la Bundesbank.

Les salaires réels augmenteront ​de 4,7% en 2025 et de 4,0% en 2026 dans l'ensemble, pour ensuite ralentir à 3% au ​cours des années suivantes, dans un contexte de faible ⁠taux de chômage, de pénurie de main-d'oeuvre et d'augmentation du nombre d'heures travaillées.

La forte croissance des salaires maintiendra l'inflation à un niveau plus élevé que prévu et les prix à la consommation augmenteront de 2,2% l'année prochaine, contre une prévision de 1,5% auparavant.

Cette révision des perspectives concernant l'évolution des prix est l'une des principales raisons ‌pour lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi sa propre projection d'inflation pour la zone euro à 1,9% pour 2026, contre 1,7% précédemment. L'institut de Francfort a également indiqué qu'il n'était pas pressé de modifier sa politique monétaire dans un avenir proche.

La BCE maintient le statu quo sur les taux depuis juin dernier et les marchés ne prévoient aucun changement des coûts d'emprunt en 2026.

(Reportage Balazs Koranyi, version française ‌Diana Mandia, édité par Kate Entringer)