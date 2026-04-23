Les actions clôturent en baisse en raison de l'affaiblissement des espoirs d'un accord rapide avec l'Iran et de résultats trimestriels mitigés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'incertitude concernant l'Iran fait reculer les actions

* Tesla, IBM et Lockheed Martin en baisse après les résultats

* Texas Instruments enregistre son plus grand bond quotidien en plus de 25 ans

* Indices en baisse: Dow 0,36%, S&P 500 0,41%, Nasdaq 0,89%

(Ajoute le volume des transactions, la largeur du marché) par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

Les actions américaines ont chuté dans un marché agité jeudi alors que les espoirs d'une fin rapide de la guerre en Iran s'amenuisaient , tandis que les investisseurs étaient confrontés à des résultats mitigés et que des inquiétudes refaisaient surface concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle dans le secteur des logiciels.

Les actions sont restées pratiquement inchangées après que l'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz . Téhéran a diffusé des images de ses commandos prenant d'assaut un énorme cargo qu'ils affirment avoir saisi, tout en exigeant des États-Unis qu'ils lèvent leur blocus naval sur les ports iraniens.

Les actions se sont affaiblies après l'annonce de la démission du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, de l'équipe de négociation. Les pertes se sont accentuées lorsque les prix du pétrole ont grimpé en flèche après des informations faisant état d'attaques aériennes en Iran.

L'agence de presse iranienne Fars a déclaré que les défenses aériennes avaient été activées en raison de la présence de petits drones à plusieurs endroits du pays.

"Nous jouons aux chaises musicales entre la saison des bénéfices et ces actualités sur la guerre qui ne sont probablement peu reluisants", a déclaré Jay Hatfield, directeur général et directeur de l'information d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

"Nous avons connu une forte hausse, et certains cherchent à réduire leur exposition, et utiliser la guerre comme excuse n'est pas une mauvaise excuse".

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 179,71 points, soit 0,36%, à 49.310,32, le S&P 500 .SPX a perdu 29,50 points, soit 0,41%, à 7.108,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 219,06 points, soit 0,89%, à 24.438,50.

Les marchés se sont redressés ces dernières semaines grâce à l'espoir d'une résolution de la guerre en Iran, ainsi qu'aux attentes de bénéfices solides des entreprises.

Mais les gains ont été plus difficiles à obtenir cette semaine. Lundi, leNasdaq a mis fin à une série de 13 séances de hausse, l'optimisme quant à une résolution de la guerre s'étant estompé . Les trois principaux indices sont en légère baisse sur la semaine.

Les prix du pétrole, qui se maintiennent à près de 100 dollars le baril, ont également entretenu les craintes d'une hausse de l'inflation.

Les données de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage initial n'ont augmenté que marginalement la semaine dernière, mais les risques de hausse des prix dus à la guerre pourraient entraver l'économie.

L'indice PMI composite américain flash de S&P Global, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a augmenté ce mois-ci après avoir presque stagné en mars, mais l'amélioration était en grande partie due à ce qu'il a appelé "la constitution de stocks face aux préoccupations concernant la disponibilité de l'offre et les hausses de prix".

UN CALENDRIER DE RÉSULTATS BIEN REMPLI EN LIGNE DE MIRE

La saison des résultats a été largement positive jusqu'à présent, 82,1 % des 123 sociétés qui ont publié leurs résultats jusqu'à jeudi matin ayant dépassé les attentes des analystes, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG. Le taux de croissance des bénéfices de 15,6 % est en hausse par rapport aux 14,4 % enregistrés au début du mois.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT , en baisse de 1,47%, a été le moins performant des 11 principaux secteurs du S&P, plombé en partie par une chute de 8,25% d'IBM IBM.N après que la croissance du chiffre d'affaires a ralenti au premier trimestre en raison de la faiblesse de son activité de logiciels.

Le secteur a également été pénalisé par la chute de 17,75 % de ServiceNow NOW.N , qui a publié ses résultats trimestriels et déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires avait été freinée par des retards dans la conclusion de contrats avec des gouvernements au Moyen-Orient.

Les résultats ont ravivé les inquiétudes selon lesquelles les modèles commerciaux traditionnels du secteur des logiciels pourraient être bouleversés par les nouveaux outils d'IA , et l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 5,09% sur la séance, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 29 janvier.

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 3,56% après que la société a augmenté son plan de dépenses à plus de 25 milliards de dollars pour l'année.

Les actions de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O ont chuté d'environ 48,38 % et ont enregistré leur plus forte baisse en deux jours jamais enregistrée, après une remontée fulgurante qui rappelait l'engouement pour les "mèmes-stocks".

D'un autre côté, Texas Instruments TXN.O a fait un bond de 19,43%, son plus grand bond quotidien depuis octobre 2000, après avoir prévu un revenu et un bénéfice du deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,38 contre 1 sur le NYSE et de 2,03 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 41 nouveaux sommets sur 52 semaines et huit nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 124 nouveaux sommets et 103 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 17.41 milliards d'actions, contre une moyenne de 18.33 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.